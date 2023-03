Câmara Municipal de Lagos louva atleta de padel Liliana Ferreira

A Câmara Municipal de Lagos acaba de louvar Liliana Ferreira, atleta de padel, pela vitória alcançada no MASTERS FPP Final Absolutos escalão F4.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou um voto de congratulação e louvor dedicado à lacobrigense Liliana Isabel Palma Ferreira, na passada quarta-feira, dia 8 de março.

A distinção teve como objetivo felicitar a atleta, praticante da modalidade de padel, pela vitória alcançada, a título individual, na prova MASTERS FPP Final Absolutos – escalão F4, realizada em Mafra, no passado mês de dezembro.

A autarquia quis também «reconhecer, publicamente, o talento, persistência e dedicação demonstrados por Liliana Ferreira, uma atleta que já deu provas da sua capacidade competitiva, conforme demonstra o anterior palmarés ao serviço do andebol feminino, e revela agora também a sua versatilidade ao abraçar esta nova modalidade», afirma o município de Lagos.

O padel é um desporto de raquete que foi introduzido em Portugal na década de 1990, sendo jogado a pares, utilizando raquetes e bolas próprias.

O campo é retangular, totalmente fechado, com uma rede no meio. Nos topos e em parte das laterais tem uma superfície em vidro ou em alvenaria. O piso do campo pode ser em relva sintética, alcatifa ou betão poroso, sendo que as duas primeiras são as mais habituais.

De acordo com a Federação Portuguesa de Padel (FPPadel), estima-se que haja cerca de 100 000 praticantes ocasionais e regulares e mais de 550 campos espalhados por todo o Portugal Continental e Ilhas.