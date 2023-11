Câmara Municipal de Faro reduz taxas de IMI e de derrama para 2024

A Câmara Municipal de Faro vai baixar o IMI e a derrama em 0,03 por cento e 0,15 por cento, respetivamente.

A Câmara de Faro vai baixar as taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e de tributação sobre o lucro das empresas (derrama) em 0,03 por cento e 0,15 por cento, respetivamente, anunciou o município.

As taxas descem no caso do IMI para prédios urbanos de 0,35 para 0,32 por cento, enquanto o desagravamento da derrama se verifica de 1,5 para 1,35 por cento sobre o lucro tributável sujeito e não isento a Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC), adianta a Câmara de Faro, em comunicado.

Na nota, a autarquia salienta que as empresas com volume de negócios até 150 mil euros continuam isentas de derrama, de acordo com o pacote fiscal para 2024 aprovado na segunda-feira, dia 30 de outubro, pelo executivo municipal.

Este conjunto de medidas tem o objetivo de «apoiar famílias e pequenas e médias empresas» e prosseguir a estratégia do executivo municipal de «desagravamento fiscal sobre munícipes e empresas sediadas no concelho», lê-se na nota do município.

«A taxa do IMI, que sofre assim a sua quinta redução ao longo dos 10 anos, desce para 0,32 por cento no caso de prédios urbanos (era de 0,38 por cento em 2020) e mantém-se em 0,8 por cento para prédios rústicos», precisa a câmara algarvia.

O município destaca ainda o «apoio significativo às famílias com filhos a cargo» previsto nas medidas aprovadas e que permite aplicar descontos de 20 euros no IMI para as famílias com um filho, de 40 para as que têm dois filhos e de 70 para agregados com três ou mais descendentes.

«A taxa de participação variável na formação do IRS recebido no concelho mantém-se nos 5 por cento, enquanto a taxa de direitos de passagem por bens do domínio público e privado municipal – por parte de empresas que oferecem redes e serviços de comunicações acessíveis ao público e infraestruturas de alojamento dessas comunicações – fixa-se novamente no valor de 0,25 por cento», assinala também a autarquia.

O executivo municipal (PSD/CDS-PP/PPM/MPT) salienta ainda, no comunicado, que as medidas de alívio fiscal dão apoio às famílias quando «enfrentam uma desafiante situação económica» motivada pela subida das taxas de inflação e juros e dos custos com energia.

«Ao todo, esta redução de imposto para 2024 corresponde a cerca de 1,4 milhões de euros que ficarão nas famílias e nas empresas», acrescenta.