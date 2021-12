Câmara Municipal de Faro aprova Orçamento para 2022

Documento «vem confirmar tendência de crescimento» e segue agora para votação na Assembleia Municipal.

O município de Faro aprovou na segunda-feira, dia 29 de novembro, em reunião de câmara, as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento para 2022 no valor de 56.668.455 euros, superior em cerca de 5,5 milhões de euros ao de 2021.

«Depois de ultrapassados os anos de desequilíbrio financeiro da autarquia, o documento previsional aprovado vem confirmar a tendência de crescimento, permitindo ir ao encontro das necessidades mais prementes das famílias e continuar a lançar novos investimentos, capazes de alavancar o desenvolvimento da cidade e do concelho», garantem os responsáveis autárquicos.

Num cenário em que os efeitos da pandemia não têm ainda um fim à vista, o executivo municipal «volta a apresentar um dos orçamentos municipais mais elevados de sempre, indo ao encontro das novas responsabilidades que as autarquias assumiram nos últimos dois anos, sendo garante de condições de segurança, saúde pública e proteção civil, mas também protegendo e apoiando a economia das cidades nos momentos em que estas mais precisaram».

Em 2022 ganham também relevo o lançamento de novos investimentos e a conclusão de outras obras estruturantes para o concelho, nomeadamente a intervenção da Avenida Mário Lyster Franco – um dos troços da designada 3.ª Circular (no valor de 2.559.900 euros); a empreitada de construção do Centro de Recolha Oficial (canil/ gatil, no valor de 1.003.390 euros); a remodelação da Mata do Liceu (1.102.497 euros); a requalificação da icónica Alameda João de Deus (422.675 euros) e o Centro Cultural de Bordeira (1.468.215 euros).

Segundo a Câmara Municipal, todas estas obras serão feitas «com financiamento por via de empréstimo bancário garantido em condições vantajosas».

Vão ainda avançar as obras da Escola EB1/Jardim de Infância Afonso III (no valor de 2.725.177 euros, também financiado por empréstimo), que darão um novo fôlego e mais vagas no ensino básico e pré-escolar público, bem como a construção da muito aguardada nova Ponte para a Praia de Faro (da responsabilidade da Polis Litoral Ria Formosa, mas que implica um montante adicional do município de 1.000.000 euros), que vai permitir reconfigurar e melhorar as condições de circulação e mobilidade no acesso a esta zona balnear de excelência do concelho.

A habitação também estará na agenda da autarquia em 2022, com o lançamento das obras de construção de habitação social no Montenegro, na Rua Ludovico Menezes e nos Braciais.

Outro «investimento relevante» para Faro é o projeto para implementação da Polícia Municipal, recentemente homologado, «que se pretende concretizar no próximo ano, tal como o procedimento concursal para a videovigilância na cidade e a aposta no reforço do Corpo de Bombeiros Sapadores e na Proteção Civil Municipal», revela o executivo.

Para Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, «a pandemia que se assolou sobre o país trouxe consigo uma pressão acrescida sobre as autarquias, obrigadas a fazer face às lacunas do Estado central, em defesa das populações».

Neste contexto, o objetivo deste Orçamento é «continuar a cumprir com o equilíbrio financeiro e manter as taxas de execução da receita e na despesa na ordem dos 100 por cento, procurando igualmente ultrapassar os desafios impostos pela transferência de competências em novas áreas, como a saúde e ação social. Apesar do cenário adverso e de incertezas, é tempo de encarar com confiança os desafios e dar garantias às nossas gentes», conclui Rogério Bacalhau.

Após ser aprovado em reunião de Câmara, o documento segue agora para votação em Assembleia Municipal.