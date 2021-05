Câmara e Inframoura premeiam vencedores do jogo «Desafios de Loulé»

Cerimónia de entrega de prémios aos alunos, docente e estabelecimento de ensino vencedores da competição online «Desafios do Clima», uma plataforma de gamificação lançada pela Câmara Municipal de Loulé, decorreu na quarta-feira, dia 26 de maio.

O Colégio Internacional de Vilamoura foi a escola vencedora desta iniciativa e recebeu como prémio um projetor. Já Gorete Negreda, da Escola EB 2,3 Padre João Coelho Cabanita, foi a professora vencedora deste desafio, tendo sido premiada com um computador.

No 2º Ciclo (5º e 6º anos), os alunos premiados, todos do Colégio Internacional de Vilamoura, foram Giovanna Gombo (1ª classificada), Guilherme Vaz (2º classificado) e Manuel Guerreiro (3º classificado).

Guilherme Sousa (1º classificado), da Escola EB 2,3 Padre João Coelho Cabanita, Maria Guerreiro (2ª classificada), do Colégio Internacional de Vilamoura e Hugo Edmundo Antunes (3ª classificado), da EB 2,3 Padre João Coelho Cabanita, foram os premiados do 3º Ciclo de ensino (do 7º e 8º anos). Os alunos receberam, respetivamente, um tablet, uns headphones e uma powerbank.

Esta ferramenta da área educativa disponibilizou dois jogos de tabuleiro, sendo «O Desafio do Clima» desenvolvido em parceria com a Inframoura e dedicado à temática do combate às alterações climáticas. O outro jogo foi baseado na adaptação do livro de banda desenhada «Os Segredos de Loulé».

O jogo interativo e pedagógico, em formato quiz, teve por objetivo promover junto da comunidade escolar do concelho a consciencialização para a temática da ação climática e partilhar conhecimento sobre o património cultural e natural de Loulé.

As competições destinaram-se às escolas, professores e alunos do 2º e 3º ciclo do concelho, com prémios para os melhores classificados.

Concebido para ser jogado em sala de aula, por alunos destes ciclos de ensino, «Desafios de Loulé» apresenta-se num tabuleiro de jogo virtual com perguntas temáticas, podendo os jogos de tabuleiro ser dinamizados pelos professores. A plataforma online é gratuita, permitindo igualmente ser jogada em ambiente familiar e entre amigos.