Câmara de Portimão vai adquirir casas devolutas visando criar corredor rodoviário entre o Largo do Dique e a Rua Júdice Bicker.

A Câmara Municipal de Portimão aprovou recentemente, por unanimidade, a proposta de aquisição de um conjunto de casas na zona do Largo do Dique e Jardim 1º de Dezembro pelo valor de 700 mil euros, visando a criação de um corredor rodoviário que ligará o Largo do Dique e a Rua Júdice Biker, com o objetivo de aumentar o escoamento de trânsito neste ponto nevrálgico da cidade.

O principal propósito é facilitar o tráfego rodoviário da zona, permitindo que seja criada uma nova saída da cidade, pois o conjunto de imóveis tem duas frentes. Por sua vez, com esta alteração, quem entrar em Portimão pode continuar a circular pela Rua Direita, como acontece na atualidade, ou poderá utilizar a Rua Júdice Biker, que voltará a ser uma artéria de entrada, como era há vários anos.

Com frentes para o Largo do Dique e para o Largo 1º de Dezembro, o prédio em causa está localizado em zona consolidada do centro urbano de Portimão e corresponde a um lote de terreno com a área de 1.018 m2, apresentando-se em mau estado de conservação.

A proposta vai agora ser submetida à Assembleia Municipal de Portimão, que deverá deliberar sobre a autorização para a aquisição do imóvel em apreço, que será posteriormente demolido para que seja erguida uma nova rua.