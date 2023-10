Câmara de Portimão promove curso gratuito de suporte básico de vida

Portimão assinala Dia Internacional da Ressuscitação Cardiopulmonar com um curso gratuito de suporte básico de vida.

No âmbito do Dia Internacional da Ressuscitação Cardiopulmonar, que se assinalou na segunda-feira, dia 16 de outubro, o município de Portimão, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, lança um desafio a toda a população residente no concelho, possibilitando aos residentes em áreas de influência das cabines do programa comunitário de desfibrilhação do município que efetuem, de forma gratuita, um curso de suporte básico de vida com desfibrilhador automático externo (DAE), ao abrigo do protocolo estabelecido entre o município e os Bombeiros de Portimão, entidade acreditada pelo INEM.

Após concluir a formação com aproveitamento, o munícipe será integrado no Programa Municipal de DAE da sua área de influência, expandindo-se, desta forma, o universo de operacionais capacitados para dar resposta rápida e eficaz a um primeiro alerta em caso de paragem cardíaca.

Os requisitos para realizar esta formação são possuir condições físicas para a prática de reanimação cardiopulmonar e aceitar pertencer ao Programa Municipal de DAE.

No concelho de Portimão, existem seis DAE de rua, com a seguinte localização: Alvor – Rua Dr. Frederico Ramos Mendes; Mexilhoeira Grande – Rua da Igreja; Portimão – Praia da Rocha/Av. Tomás Cabreira, Praça 1.º de Maio, zona ribeirinha (junto à Capitania) e Alameda da República.

Estas cabines foram nos últimos dois anos ativadas em quatro ocasiões, permitindo a chegada rápida de um DAE junto da vítima, antes dos meios de socorro.

Os interessados devem solicitar a formação através do endereço de email (protecao.civil@cm-portimao.pt).

Dia Internacional da Ressuscitação Cardiopulmonar consciencializa os mais novos

Por ocasião da efeméride, realizaram-se na manhã desta segunda-feira, na Escola Secundária Poeta António Aleixo, ações de formação em massa em suporte básico de vida (SBV), dirigidas aos alunos do 11.º e 12.º ano e a docentes e não docentes deste estabelecimento de ensino de Portimão.

A ação visou sensibilizar a população estudantil para a importância da realização de manobras de suporte básico de vida de forma antecipada, permitindo aumentar a probabilidade de sobrevivência, e contou com a participação de elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão e a colaboração dos Bombeiros de Portimão e Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Portimão, assim como do Curso Técnico de Proteção Civil da Escola Poeta António Aleixo.