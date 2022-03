Câmara de Loulé prepara melhorias na qualidade ambiental do Cadoiço

Investimento rondará 1,5 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Loulé aprovou o projeto de execução e início do concurso público para a construção de um coletor alternativo ao instalado na Ribeira da Graça, em Loulé, de forma a melhorar a qualidade ambiental da Ribeira do Cadoiço.

Este investimento, a rondar 1,5 milhões de euros, surge da necessidade de eliminar e despoluir a Ribeira do Cadoiço na cidade de Loulé, desativando o emissário de esgoto doméstico instalado no interior do aqueduto que atravessa Loulé no sentido norte/sul, entre o parque de estacionamento coberto e a Ponte do Cadoiço, na estrada para Faro.

Os trabalhos a realizar consistem na construção de um coletor de grande dimensão, com início na Rua Drª Laura Ayres (em frente ao Tribunal Administrativo de Loulé), seguindo pela Rua Ventura de Sousa Barbosa, Rua General Humberto Delgado, Rua Ribeiro da Graça e Rua do Cadoiço.

Será também executado um troço de coletor doméstico com as mesmas características entre a zona de estacionamento que liga a Rua General Humberto Delgado e a Rua Antero de Quental, assim como realizada a reparação e substituição das infraestruturas existentes ao longo do todo o percurso sempre que necessário.

Segundo Vítor Aleixo, presidente da autarquia, este é «um investimento significativo, mas de grande importância para toda a cidade de Loulé». O edil considera que, desta forma, o município está «a dar resposta à preocupação da população relativamente a uma situação que tem afetado os residentes e toda a qualidade ambiental desta área».