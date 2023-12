Câmara de Lagos aprova orçamento de 98,09 milhões para 2024

A Câmara Municipal de Lagos aprovou o orçamento municipal para 2024, com um montante global de 98,09 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou o orçamento municipal para 2024, com um montante global de 98,09 milhões de euros, anunciou hoje a autarquia algarvia, que aponta a habitação como principal prioridade.

A proposta de Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento para 2024 foi aprovada em reunião de câmara e representa uma subida de cerca de 15 por cento relativamente ao orçamento deste ano, que previa um montante global de 84,9 milhões de euros, destaca o município, em comunicado.

No documento, que terá ainda de ser discutido e votado em Assembleia Municipal, está previsto «um montante global inicial de receita e despesa de quase 100 milhões de euros, a aplicar prioritariamente nas áreas do abastecimento de água e habitação» e em projetos de «proteção do meio ambiente e conservação da natureza, cultura, administração geral e industria e energia», refere o município.

Na nota, a edilidade que o orçamento para o próximo ano tem em conta a «incerteza do cenário macroeconómico», causada pelas «consequências dos conflitos na Europa do Leste e na Palestina e Médio Oriente» e responde aos «desafios da adaptação às alterações climáticas», aproveitando da melhor forma as «oportunidades de financiamento decorrentes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do [Quadro Comunitário de Apoio] 2030».

«Com um orçamento de 98.093.700,00 euros, que representa mais 15 por cento face ao orçamento inicial aprovado para o ano económico de 2023, o município prevê gastar cerca de 52 por cento em despesas correntes e 48 por cento em despesas de capital», quantifica a edilidade.

Segundo a autarquia, as áreas que «irão absorver mais recursos financeiros» são o abastecimento de água e a habitação, com 7,6 e 6,4 milhões de euros, respetivamente, a proteção do meio ambiente e conservação da natureza, com 4,89 milhões, a cultura, com 4,89 milhões, a administração geral, com 4,3 milhões, e a industria e energia, com 4,4 milhões.

«O somatório do investimento nestas seis grandes áreas representa mais de 32 milhões de euros, ou seja, 72 por cento do PPI [Plano Plurianual de Investimentos] para 2024 e 33 por cento da despesa total do município», acrescenta.

A Câmara de Lagos indica ainda que pretende rever a Estratégia Local de Habitação para «aumentar a oferta habitacional do município e reabilitar as urbanizações municipais existentes», tendo como objetivo a melhoria da eficiência energética.

«O aumento do número de fogos a construir, que passa de 153 para 260, é o ponto de partida dessa revisão», adianta o município algarvio, que espera entregar no próximo ano o «primeiro lote de 47 novos fogos» financiados pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) ao abrigo da Estratégia Local de Habitação.

Ainda de acordo com a autarquia, estão também previstos «avultados investimentos» para garantir a eficiência da rede de abastecimento de água e prevenir perdas, que contam com financiamento comunitário aprovado no âmbito do PRR, assim como «intervenções» em escolas ou a «ampliação e requalificação do Centro de Saúde».