Câmara de Faro cede viatura à Junta de Santa Bárbara de Nexe

Município garante encargos relacionados com o seguro desta e de outras viaturas anteriormente cedidas.

A Câmara Municipal de Faro (CMF) cedeu uma viatura à Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe. Trata-se de uma viatura Ford Transit de três lugares, e o auto da sua entrega teve lugar a 8 de julho.

Segundo a Câmara Municipal, esta ação enquadra-se no «objetivo de assegurar apoio às juntas de freguesia do concelho, colaborando no processo de as dotar de meios para o desempenho das suas funções junto da comunidade».

A CMF, «mais uma vez, age no sentido de proporcionar uma maior proximidade às populações, que garanta agilidade nos serviços que lhes são prestados».

«O que desejamos», refere Rogério Bacalhau, presidente da CMF, é que «agora, com melhores condições, se possa desenvolver um trabalho de grande eficiência e eficácia».

O município também garantirá (como previsto em auto de transferência de recursos, aprovado em reunião de Câmara de 19 de abril de 2021 e em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 28 de abril de 2021), os encargos relacionados com os respetivos seguros desta e de outras três viaturas anteriormente cedidas à Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe – um veículo ligeiro de mercadorias, de cinco lugares e outro de três lugares, com caixa aberta e basculante.

Este aditamento ao Auto de Transferência de Recursos da CMF para esta Junta de Freguesia foi aprovado em reunião de Câmara do passado dia 25 de julho de 2022.