Câmara apoia renovação da sede do Juventude Clube Aljezurense

Primeiro apoio de 5000 euros já foi aprovado.

A Câmara Municipal de Aljezur deliberou apoiar a realização do projeto de intervenção na sede do Juventude Clube Aljezurense, que se encontra degradada e a necessitar de obras, para se adequar às exigências e necessidades deste clube.

Assim, foi aprovado um apoio de cerca de 5000 euros para o projeto de arquitetura e especialidades, a fim de ser lançado o concurso para a obra no próximo ano.

Este projeto prevê melhoramentos nos diferentes espaços do edifício, nas acessibilidades, no conforto e na reorganização do espaço interior, assim como uma intervenção a nível de manutenção do edifício, proporcionando mais e melhores condições de trabalho para os corpos diretivos e os sócios desta coletividade.

Este apoio enquadra-se no protocolo que a autarquia mantém com esta Associação, «para melhoramentos nos seus edifícios, esperando-se que a obra possa ser concretizada durante o ano de 2021».