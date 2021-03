Caixas-ninho de «Alojamento Local para Aves» chegam a Vila do Bispo

Projeto terá ações em todos os municípios do Algarve.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo instalou 30 caixas-ninho no município, durante o mês de fevereiro, no âmbito do projeto «Alojamento Local para Aves», desenvolvido em colaboração com a Associação Vita Nativa e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – Direção Regional do Algarve.

Estas estruturas de abrigo para aves foram colocadas nas escolas, jardins de infância, parques urbanos, perímetro florestal e no parque de merendas da Samouqueira.

Os objetivos desta iniciativa passam por «promover as espécies cavitárias, aumentar a biodiversidade em meio urbano, estimular o interesse da sociedade para com aves e promover o controlo natural de pragas biológicas são alguns dos objetivos desta iniciativa.

O projeto «Alojamento Local para Aves» é uma iniciativa a nível regional que conta com ações em todos os municípios algarvios.

O seu objetivo geral passa por instalar e monitorizar de forma gratuita cerca de 2000 caixas-ninho destinadas às várias espécies de aves cavernícolas urbanas.

Entre elas encontram-se as pequenas espécies de aves insetívoras, como os chapins e as poupas, espécies de rapina de pequena e média dimensão, como o mocho-galego, a coruja-das-torres e o peneireiro-vulgar, e ainda as espécies de andorinhão, como o andorinhão-preto e o andorinhão-pálido.