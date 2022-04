Cacifos CTT chegam ao Terminal Rodoviário de São Brás de Alportel

Solução facilita receção e levantamento de encomendas.

Os Cacifos CTT já chegaram ao Terminal Rodoviário de São Brás de Alportel e a sua inauguração é já amanhã, sexta-feira, dia 8 de abril, numa cerimónia a ter lugar às 17h00 e que contará com a presença de representantes dos CTT e do presidente da Câmara Municipal, Vítor Guerreiro.

Recentemente instalado, o locker de 16 posições reforça a estratégia de e-Commerce dos CTT, fortalecendo a relação de proximidade com os seus clientes e a sua capilaridade regional da rede de distribuição.

O cacifo instalado no novo terminal rodoviário permite, «a todos os utentes e funcionários daquele espaço, a maior comodidade e segurança na receção das suas encomendas».

Segundo a empresa, «os cacifos CTT são uma solução que alia a segurança à inovação. Todo o processo é simples e intuitivo. Quando estão a fazer as suas compras, os clientes decidem quando e em que cacifo pretendem receber a sua encomenda e, depois do objeto depositado, decidem quando o vão levantar. A interface com o destinatário é extremamente simples e baseada no envio via SMS e e-mail do código secreto que lhes permite interagir com o cacifo e receber a sua encomenda».

Além destas vantagens para os clientes, a solução dos cacifos CTT assume ainda «uma importância em matéria de sustentabilidade ambiental», pois a distribuição final para os lockers tem «um efeito consolidador que diminui a dispersão de veículos de entrega em ambiente urbano, ou seja, uma vez que um só cacifo permite a entrega para vários destinatários, evita-se a deslocação aos variados domicílios».

Assim, quanto mais entregas se destinarem a lockers, maior será a redução das deslocações, gerando menos emissões de carbono associadas ao last mile.

Os CTT têm neste momento mais de 200 cacifos localizados de norte a sul do país, e contam ampliar a rede para 1000 até ao final deste ano.