Cacela Velha começa julho com um Mercadinho de Verão

Inscrições estão abertas até 22 de junho.

Cacela Velha prepara-se para receber no dia 2 de julho, sábado, mais uma edição do Mercadinho de Verão, entre as 17h00 e as 22h30.

As propostas para os visitantes passam por artesanato tradicional (empreita, cestaria, cerâmica, trapologia, entre outros) e novas criações, produtos alimentares da região (mel, pão, bolos, compotas, licores e flores), cremes e sabonetes naturais, brinquedos artesanais, livros e música.

Os interessados em participar podem descarregar a ficha de inscrição aqui, devendo preencher e reencaminhar a mesma até ao dia 22 de Junho para o e-mail ciipcacela@gmail.com ou adrip.cacela@gmail.com.

As fichas de inscrição devem ser acompanhadas de fotografias dos produtos, que serão apreciadas no processo de seleção.

Já as regras de participação no certame também podem ser consultadas online.