BTL: Portimão desafia a fazer «check-in» no concelho durante todo o ano

Portimão apresentou programação, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que desafia a fazer «check-in» todo o ano.

Entre inúmeras propostas, três grandes eventos ganham especial relevância na programação, o primeiro dos quais de 24 a 26 de março, quando o Autódromo Internacional do Algarve receber de novo o Grande Prémio de Portugal MotoGP 2023.

Seguir-se-ão o Afronation (28 a 30 de junho) e o Rolling Loud (5 a 7 de julho), de volta à Praia da Rocha, que iniciará o Verão com dois dos maiores festivais de música à escala global, ao passo que um novo megaevento ambiciona reinventar a experiência dos videojogos em Portugal, decorrendo no Portimão Arena entre 29 de setembro e 1 de outubro, sob a sugestiva designação MEO XL Games World.

Portimão atrai o turismo familiar

No uso da palavra, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, disse estar «comprovadíssima a nossa vocação para atrairmos o turismo de famílias, o que significa que consolidamos uma oferta diversificada e para todos, cultural, desportiva e de natureza».

Segundo a autarca, «isto significa que sabemos acolher e estamos preparados para realizar grandes eventos, para os quais estão todos desde já convidados, nomeadamente para o ex-libris que é o Festival da Sardinha, entre tantas outras propostas.»

Para Paulo Pinheiro, CEO do AIA – Autódromo Internacional do Algarve, «o Campeonato do Mundo de MotoGP é atualmente a segunda maior competição do desporto motorizado e o maior gerador de visibilidade para o Algarve e para Portugal. Este ano teremos a maior corrida de sempre no AIA e há a expetativa que se bata o recorde nacional no número de espetadores num só evento desportivo, estimando-se que nesse fim de semana passem 250 mil pessoas pelo circuito».

Presente na cerimónia, o piloto Miguel Oliveira considera o AIA «uma das infraestruturas mais incríveis para andar de moto e de carro, onde já tive o privilégio de ganhar uma prova do MotoGP no ano de estreia: é, por isso, uma grande honra enquanto português poder usufruir deste circuito tão bom, dando emoções à região e ao país, e convido todos a juntarem-se à festa de 24 a 26 deste mês, quando o Mundial arrancar pela primeira vez em Portugal.»

O diretor executivo dos festivais de música Afronation e Rolling Loud, Tiago Castelo Branco, abordou o «enorme impacto» de ambos em 2022. Ao começar pelo Afronation, disse ser «o primeiro evento do género nascido em Portugal, mais concretamente em Portimão, e que ultrapassou fronteiras gigantes, realizando-se este ano igualmente em Miami, San Juan e Accra.»

«Em 2022 tivemos aqui 40 mil pessoas e mais de cem jornalistas acreditados, com um impacto económico direto na ordem dos 144 milhões de euros. Quanto ao Rolling Loud, o maior festival de hip-hop do mundo, nasceu nos EUA e a primeira vez que veio à Europa fê-lo precisamente o ano passado, em Portimão, atraindo 55 mil pessoas e mais de 150 jornalistas, de que resultou um impacto direto na economia local de 99 milhões de euros», sublinhou o responsável, antes de recordar «a enormíssima projeção mediática que a presença da Rihanna em Portimão teve à escala mundial».

«Para nós, organização, Portimão é sem dúvida o maior destino de festivais da Europa, fruto do arrojo e da vontade de quem apostou neste projeto, com realce para a Câmara Municipal de Portimão, e desejamos continuar por cá, apesar de outros convites, porque não esquecemos quem nos acolheu tão bem», concluiu Tiago Castelo Branco.

Por fim, o diretor geral da E2Tech, Pedro Silveira, referiu que o «MEO XL Games World» se centrará no «entretenimento preferencial das novas gerações, que tem na sua base as grandes novidades dos videojogos e os principais lançamentos da Nintendo, PlayStation ou Xbox, os quais poderão ser experimentados em primeira mão».

Também marcarão presenta no evento os maiores influenciadores da área e grandes competições, sem esquecer os retro games, com máquinas árcade, pinballs e o historial desta atividade lúdica, desde o primórdio dos ZX Spectrum até à última geração de consola, não faltando os jogos independentes, o merchandising e ações de formação e pedagogia.

Muito desporto e cultura

Ao longo do ano, são vários os destaques mensais, a começar pelo Março Jovem, que propõe um vasto e diversificado programa de atividades, a que acresce o Grande Prémio de Portugal MotoGP 2023 (24 a 26) e a passagem por Portimão do 7º Festival de Piano do Algarve, já a partir do dia 25, enquanto as propostas de abril incluem as festividades pascais (1 a 9), a Liga Pro Skate Portimão (14 a 16) e o início das comemorações oficiais dos 50 anos da Revolução dos Cravos, que se estenderão por todo o ano.

Entre 30 de abril e 7 de maio, o Portimão Arena volta a receber o Torneio Internacional de Portimão de Ginástica Rítmica e Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, abrindo em estilo um mês que ainda incluirá a recriação histórica Um Dia na Pré-História, a decorrer no dia 13 de maio no Centro Interpretativo dos Monumentos Megalíticos de Alcalar, a que seguirá a Algarsafe’23 – Feira Internacional de Proteção Civil e Socorro de Portimão (de 18 a 20).

Junho arranca com a abertura da época balnear e com as Marchas e Santos Populares, que animarão o concelho entre os dias 2 e 30, antecipando mais uma edição do Afronation (28 a 30 de junho na Praia da Rocha), o maior festival de ‘afrobeats’ do mundo, que regressa com grandes cabeças de cartaz, como o cantor nigeriano Burna Boy, a estrela de hip-hop norte-americano 50 Cent e o rapper francês Booba, entre muitos outros.

Quanto a julho, vai ser vivido em pleno com sugestões para todos os gostos, do Rolling Loud (5 a 7 na Praia da Rocha), o maior festival de hip-hop, onde atuarão Travis Scott, Playboi Carti e Meek Mill, entre muitos outros, passando pelo Lota Cool Market (5 a 9 de julho na zona Ribeirinha de Portimão, com muito artesanato, food trucks, DJ’s, concertos e animação para toda a família, até à World Press Photo (27 de julho a 15 de agosto na antiga Lota), a maior exposição de fotojornalismo do mundo, que dará a conhecer os vencedores da edição de 2023.

Cartaz de luxo no Festival da Sardinha

Segue-se de 1 a 6 de agosto mais uma edição do Festival da Sardinha na zona ribeirinha de Portimão, marcado por noites de boa comida e animação musical a cargo de grandes nomes da música portuguesa (dia 1 – Carlão; dia 2 – Áurea; dia 3 – André Sardet; dia 4 – Virgul; dia 5 – Cuca Roseta; dia 6 – Tony Carreira) numa festa de cariz popular que marca o Verão algarvio. Ainda no primeiro dia do mais popular evento gastronómico da região vai ter lugar a já tradicional descarga da sardinha.

Entre 2 de agosto e 10 de setembro, o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão será palco do espetáculo «Cinderela, O Musical dos Seus Sonhos» produzido por Filipe La Féria, uma superprodução inteiramente original, com a fantasia e a alta qualidade artística do Teatro Politeama, merecendo igualmente uma menção o Festival Mar Me Quer (10 a 12 de agosto na zona ribeirinha de Portimão), com artistas de nomeada, e a International Masters Futsal (22 a 27 de agosto no Portimão Arena), juntando os principais da modalidade, o que garante jogos de elevado nível competitivo.

Para setembro, as propostas passam pelo desfiles, concertos, oficinas e masterclasses do festival Dias da Percussão (15 a 17), pelas Jornadas do Património «A Cultura sai à Rua» (dia 23 na Mexilhoeira Grande), pelo Mundial de Superbikes (29 de setembro a 1 de outubro no Autódromo Internacional do Algarve) e pela Grande Corrida de Rolamentos da Mexilhoeira Grande (30 de setembro a 1 de outubro), enquanto outubro será pautado pelo Campeonato do Mundo de Vela Adaptada – Classe HANSA (14 a 21 na Marina de Portimão), pela competição ELMS- Le Mans Series (20 a 22 no Autódromo Internacional do Algarve), pelo FunDay Halloween (28 a 29 no Portimão Arena), pelo MEO XL Games World (28 de setembro a 1 de outubro também no Portimão Arena) e pela 25ª Subida Internacional de Canoagem do Rio Arade (dia 29).

Toda esta dinâmica terá continuidade em novembro, com os seguintes eventos: Feira de São Martinho (3 a 12 no Parque de Feiras e Exposições de Portimão); 8º Festival Internacional de Piano do Algarve (dia 11 no TEMPO); Falas Estranhês?» – Peça de Teatro Infantil (dia 26 no TEMPO).

Por fim, 2023 encerrará da melhor forma com a programação d’»Um Sonho de Natal (1 de dezembro a 6 de janeiro de 2024), com dias de pura fantasia para toda a família e vivências únicas em locais emblemáticos da cidade, o espetáculo para os mais pequenos «Panda e os Caricas» (dia 2 no Portimão Arena), a final da competição nacional «Portugal a Dançar» (dia 10 no Portimão Arena), o início das comemorações oficiais do primeiro centenário de elevação de Portimão à categoria de cidade, que se prolongarão até 11 de dezembro de 2024 e a festa do Ano Novo (29, 30 e 31 de dezembro em Portimão, Alvor e Praia da Rocha), com muita música e um espetacular fogo de artifício.

Museu e Estação Náutica

Ainda no dia 2 de março, a autarquia divulgou publicamente a Estação Náutica de Portimão, que faz parte da Rede de Estações Náuticas de Portugal, no âmbito do trabalho que vem desenvolvendo em termos da oferta local ligada ao mar.

No âmbito da participação do município na BTL 2023, merece referência a representação do Museu de Portimão no espaço BTL Cultural, com animação a cargo de uma ‘visitadeira’ e da Oficina Experimental de Talhe, resultando esta presença do reconhecimento do trabalho desenvolvido por este equipamento municipal, convidado para o efeito pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Considerada o maior certame nacional dedicado ao sector, a 33ª Bolsa de Turismo de Lisboa realiza-se entre 1 e 5 de março no espaço da Feira Internacional de Lisboa, estimando-se que bata nesta edição o máximo de visitantes, estando reunidos mais de 1400 expositores, num total superior a 45 mil metros quadrados de área expositiva.

Até este domingo, 5 de março, Portimão continuará a divulgar estes e muitos outros produtos turísticos e potencialidades do concelho no espaço do Turismo do Algarve, com a possibilidade de os visitantes ganharem brindes oferecidos pelo município, bastando subscrever a newsletter «A Não Perder», com notícias e eventos do concelho, para o que deverá deslocar-se a um dos módulos da autarquia e solicitar a sua prenda.