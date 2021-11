Bruno Pimpão protagoniza «Encontro com Autores» em Tavira

«Figas, o Fantasma de Bom Coração» é o primeiro livro de Bruno Pimpão.

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, recebe no dia 1 de dezembro, às 16h00, a apresentação do livro «Figas, o Fantasma de Bom Coração», da autoria de Bruno Pimpão (pseudónimo artístico Carminho de Palma), em mais uma sessão do programa «Encontro com Autores».

«Tudo tem início, quando Xavier e a sua turma escolar visitam o teatro da cidade e deparam-se, aí, com uma figura fantasmagórica. Conduzidos pelo guia do teatro, estes jovens embarcam numa viagem conhecendo assim, o nosso Figas», pode ler-se na nota de imprensa enviada pelo município tavirense.

Esta obra «leva-nos numa fantástica história intemporal, contando-nos a paixão de um jovem rapaz, pela arte e magia do mundo do Espetáculo».

O autor lança o desafio: «deixem-se levar nesta incrível e apaixonante aventura sem nunca esquecer de sorrir à vida».

Bruno Pimpão, nascido e criado junto às muralhas do castelo de Tavira, é um jovem cozinheiro de 38 anos.

Nos tempos livres dedica-se ao teatro e à escrita e teve já, também, um programa de rádio, na sua cidade natal. Lança-se agora como escritor, com o livro «Figas, o Fantasma de Bom Coração».