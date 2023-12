«Bruno Borralhinho dirige a Orquestra do Algarve» estreia na Sé de Silves

«Bruno Borralhinho dirige a Orquestra do Algarve» é o espetáculo que se apresenta na Sé Catedral de Silves, no próximo domingo.

Numa iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Silves, em parceria com a Orquestra do Algarve, a Sé Catedral de Silves recebe no próximo domingo dia 10 de dezembro, pelas 19h00, o espetáculo «Bruno Borralhinho dirige a Orquestra do Algarve».

O maestro e violoncelista Bruno Borralhinho é um nome português aclamados na Europa, onde a sua carreira alterna entre o pódio e o violoncelo.

Baseado na Alemanha, Borralhinho realizou concertos com enorme aclamação na crítica e costuma desenvolver a sua atividade em Portugal com a Orquestra Sinfónica Nacional ou Orquestra Gulbenkian.

Esta será a sua estreia no Algarve, num concerto que «segue uma temática que conta a história do fogo enquanto fonte de luz e esclarecimento, culminando numa das mais enérgicas e expansivas partituras de Beethoven», segundo a sinopse.

Os ingressos têm um custo associado de 7,50 euros e encontram-se à venda no local, uma hora antes do espetáculo.

Para esclarecimento de informações adicionais, está disponível um contacto telefónico (282 440 800 e um endereço de correio eletrónico (cultura@cm-silves.pt).

Público-alvo: M/6

Programa:



FREDERICK DELIUS (1862 – 1934)

A Song before Sunrise

JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)

Sinfonia nº59 O Fogo

I. Presto

II. Andante o più tosto Allegretto

III. Menuetto. Trio

IV. Allegro assai

LUDWING VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

Suite do bailado As Criaturas de Prometeus

Overture: Adagio – Allegro molto con brio

I.Poco adagio – Allegro con brio

II. Adagio – Allegro con brio

III. Menuetto – Allegro vivace

VII. Grave

VIII. Allegro con brio – Presto

X. Pastorale: Allegro

XII. Maestoso – Adagio – Allegro

XIII. Allegro – Comodo

XVI. Finale: Allegretto – Allegro molto

Sobre Bruno Burralhinho:

O maestro e violoncelista português Bruno Borralhinho é diretor artístico do Ensemble Mediterrain e membro da Dresdner Philharmonie. Dirigiu a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Filarmónica Portuguesa, a Orquestra Clássica da Madeira, a Orquestra de Câmara Portuguesa, a Filharmonie Bohuslava Martinu (CZ), a Orquesta de Câmara de Bellas Artes (MX), a Orquestra Sinfônica do Paraná (BR), a Orquestra Sinfônica de Campinas (BR), Orquestra de Câmara da Rádio Romena (RO), a Deutsches Kammerorchester Berlin (DE), a Berliner Symphoniker (DE) e a Dresdner Philharmonie (DE).

Trabalhou com solistas de renome internacional como Camilla Nylund, Tara Erraught, Sarah Maria Sun, Karolina Gumos, Lothar Odinius, Peter Bruns e Javier Perianes.

Em 2022, a editora NAXOS lançou um CD inteiramente dedicado ao compositor português Fernando Lopes-Graça, interpretado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa dirigida por Bruno Borralhinho.

A ópera é uma das suas grandes paixões, tendo dirigido novas produções de Mozart (Don Giovanni, 2023), Ravel (L’heure espagnole, 2022) e Puccini (Gianni Schicchi, 2018), e trabalhado como assistente em produções de Wagner (Der Fliegende Hollender, 2022) e Beethoven (Fidelio, 2020).

Como violoncelista, Bruno Borralhinho é considerado um dos mais prestigiados músicos portugueses e um «Embaixador da Música Portuguesa» («Público»).