Bring Your Own Vinyl celebra 10 anos na Associação de Músicos de Faro

A Associação de Músicos de Faro prepara-se para acolher, mensalmente, o Bring Your Own Vinyl, no último sábado de cada mês, entre as 14h00 e as 19h00.

Bring Your Own Vinyl (BYOV) é um evento que ocorre um pouco por todo o mundo aficionado pelo vinil e se pode traduzir em «Traz o Teu Vinil».

Inspirado por este formato, Discossauro (nome de DJ de Miguel Neto), tem vindo a organizar este evento periodicamente no Algarve desde 2013.

Nesse sentido, para celebrar os 10 anos, o BYOV vai realizar-se mensalmente, no último sábado de cada mês, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM), em Faro, seguindo a parceria iniciada em 2022.

Estão também programadas outras sessões (a anunciar) noutros pontos do Algarve, de modo a cimentar uma rede entre várias associações da região.

Na primeira edição do ano, já no dia 25 de fevereiro, entre as 14h e as 19h, vão estar dois gira-discos e uma mesa de mistura disponíveis para quem quiser mostrar a música que tem a girar em casa.

Como não podia deixar de ser, haverá também a habitual Feira do Vinil, com vendedores de todo o Algarve e não só.

Trata-se de uma oportunidade para todos os amantes do vinil e da música, que são convidados a marcarem presença, num evento de entrada livre para sócios efetivos e com o custo de 0,50 cêntimos para sócios temporários temporários.

Todos os pormenores deste evento podem ser consultados aqui.