Brasileiros do InovaJuntos visitam Algarve para cooperação internacional

Com o objetivo de desenvolver práticas sustentáveis entre os dois países, representantes do InovaJuntos têm estado em Portugal nos últimos dias.

Representantes de 15 cidades brasileiras e de outros países da América Latina do projeto InovaJuntos têm estado em Portugal, desde o dia 10 de dezembro, para realizar ações de cooperação internacional e desenvolver práticas inovadoras e sustentáveis nos dois países.

A passagem pelo Algarve incluiu visitas técnicas a diversos locais e o intercâmbio de experiências, entre os dias 11 e 13 de dezembro.

Os participantes dividiram-se em cinco roteiros temáticos, tendo a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve como parceira do InovaJuntos, acompanhado as entidades convidadas no âmbito do roteiro sobre o tema das Compras Partilhadas e Consórcios/Municípios.

Neste contexto, foi dada a conhecer a Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Algarve, numa sessão que decorreu na AMAL, em formato presencial e online, e que contou com a participação de políticos e quadros técnicos com atribuições na área das compras públicas, quer de entidades portuguesas (nomeadamente dos municípios do Algarve e da AMAL), quer dos parceiros brasileiros nesta temática (APIS – Agência Pública Intermunicipal de Serviços do Vale Europeu e CISGA-Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha).

Foi, de resto, assinado um Termo de Cooperação Técnica e Institucional entre a AMAL e as entidades brasileiras APIS e CISGA, no domínio das compras partilhadas.

Esta missão de cooperação internacional acontece num total de sete cidades portuguesas (Faro, Olhão, Coimbra, Guimarães, Oeiras, Valongo e Cascais), de 10 a 15 de dezembro, dia do encontro de encerramento, a ter lugar em Oeiras e em onde serão apresentados os resultados da missão.

Recorde-se que o InovaJuntos – Cooperação Urbana Triangular para Inovação e Sustentabilidade visa responder à necessidade de fortalecimento da capacidade das autoridades locais para a implementação de políticas públicas inovadoras e sustentáveis no Brasil, em Portugal e em países da América Latina, promovendo um ambiente de colaboração a partir do intercâmbio de know-how e da partilha de soluções locais sobre os grandes desafios que afetam a qualidade de vida das populações contemporâneas.

Reunindo experiências do Brasil e de Portugal, o projeto amplia o alcance das ações e fortalece a integração regional, além de reforçar o diálogo entre os países.

Sob a coordenação da Confederação Nacional de Municípios (Brasil) e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (Portugal), o projeto decorre até ao final de 2024 e conta com o co-financiamento da União Europeia, através do «External Action Support Program».