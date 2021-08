Boutique Hotel Vivenda Miranda, unidade de referência no Algarve tem novo investidor e nova gestão do Carvoeiro Clube Group.

O Carvoeiro Clube Group, com gestão suíça e holandesa e reconhecida como uma das mais conceituadas empresas na promoção e gestão imobiliária do Algarve, abriu em meados de junho o seu mais recente projeto, o Boutique Hotel Vivenda Miranda, em Lagos.

O icónico hotel de 4 estrelas+ com design de luxo, não é apenas o primeiro hotel do grupo, mas também o mais distante da sua base em Carvoeiro.

Conhecido pela sua localização, no topo da falésia por cima da Praia de Porto de Mós, o Boutique Hotel Vivenda Miranda passou por uma extensa e completa remodelação desde que foi adquirido no início deste ano.

Sobre esta nova aquisição a CEO Patricia Buerer diz que «a Vivenda Miranda é exatamente o que sempre quisemos, um hotel com design de luxo num estilo boutique, com 27 quartos decorados individualmente e numa localização incomparável. Graças aos nossos 30 anos de experiência na indústria hoteleira e turística e em conjunto com o investidor suíço, Freddy Burger, um empresário de sucesso na área de eventos & entretenimento, temos a certeza que levaremos a Vivenda Miranda de volta ao caminho do sucesso».

O restaurante do hotel «Mirandus», e o seu espaço ao ar livre beneficiam de uma magnífica localização, o que tem atraído, não só os hóspedes do hotel, como também muitos outros clientes.

No «Mirandus» o chef Christoph Voigt mantem os altos padrões da cozinha, com uma seleção bastante convidativa de especialidades sazonais que oferece o melhor da terra e do mar.

Na carta de vinhos e bebidas estão presentes todas as regiões portuguesas, cocktails misteriosos e diversificados são preparados entusiasticamente à sua frente.

Para um boutique hotel como este, o departamento de comidas e bebidas é fundamental para o seu sucesso comercial, considera a CEO Patricia Buerer.

Por isso toda a equipa foi devidamente selecionada e todos os funcionários falam diferentes idiomas incluindo inglês e alemão. Um dos principais objetivos é que o Boutique Hotel Vivenda Miranda seja um local de eleição para os hóspedes e também para os residentes de Lagos e da região algarvia.

Fundada em 1982, a empresa Carvoeiro Clube Group, que pertence a Andreas Stocker (suíço) e Erik de Vlieger (holandês) é distinta na gestão de resorts e no ramo imobiliário.

O Boutique Hotel Vivenda Miranda junta-se agora aos oito resorts do portfólio do grupo que já tem novos projetos para o futuro.