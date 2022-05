O Grupo de trabalho da Rede Municipal de Loulé «Cidade Educadora», com a colaboração da autarquia, organiza no sábado, 28 de maio, a quarta edição do «Bora lá ao Parque!».

A iniciativa que tem como objetivo promover o convívio entre as diferentes faixas etárias da população, o «Bora lá ao Parque!» leva ao Parque Municipal de Loulé, um dos principais espaços verdes urbanos do concelho, um programa diversificado de atividades sociais, desportivas e culturais, ao longo do dia, entre as 10 e as 17 horas.

Teatro de marionetas, uma aula de Chi Kung, leitura de um livro dedicado às alterações climáticas, atividades de socorrismo, yoga para bebés, râguebi, jogos tradicionais, peddy-paper ambiental ou declamação de poesia infantil são algumas das atividades previstas.

Uma vez que este evento constitui-se também como um momento de partilha, neste dia o Parque será ainda palco da apresentação de alguns projetos sociais do concelho, como é o caso do «Marmitando», iniciativa da autarquia de promoção da alimentação saudável; do «Circuito dos Sentidos» promovido pela Unidade de Cuidados na Comunidade Gentes de Loulé, uma experiência que pretende aumentar a literacia em saúde na população e refletir sobre a inclusão de pessoas com alterações nos seus sentidos; a «Escola Segura», um programa especial de policiamento nas imediações das escolas coordenado pela GNR; os «Encontros Comunitários do Brincar» do projeto Famílias Up, iniciativa de capacitação parental; ou os «Jogos Com’Viver» (jogos sobre competências sociais), do Espaço K, um centro de capacitação juvenil e desenvolvimento comunitário.