Bombeiros Voluntários de VRSA e Castro Marim têm novos equipamentos

Os Bombeiros Voluntários de VRSA e Castro Marim receberam novos equipamentos de proteção individual, numa ação coordenada entre os dois municípios.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António (VRSA) e Castro Marim dispõe agora de novos equipamentos de proteção individual (EPI’s) para combate a incêndios estruturais (urbanos e industriais).

Este é um investimento que resulta da ação coordenada entre os dois municípios pela sustentação financeira e operacional da estrutura no âmbito da proteção civil e socorro.

Segundo a Câmara Municipal de Castro Marim, «apesar das dificuldades em enquadrar nas contas públicas do município as disponibilidades financeiras para o apoio aos Bombeiros Voluntários, que nos últimos anos foi quadruplicado, é fundamental para o município manter um serviço permanente de socorro que esteja sólido e bem preparado, bem como a manutenção do Posto de Emergência Médica no Azinhal (PEM)».

Ainda a sublinhar, «estes são serviços que exigem um dispositivo permanente, quer em meios, quer em recursos humanos, e que representam um esforço económico elevado, não colmatado pelas transferências de estado», afirma ainda a autarquia.