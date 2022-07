Bombeiros Voluntários de VRSA e Castro Marim têm novo Comandante

Tomada de posse do novo Comandante do Corpo de Bombeiros de Vila Real de Santo António (VRSA) e Castro Marim, Miguel Silva, decorreu na quinta-feira, dia 7 de julho.

Na cerimónia, que teve lugar no Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros, estiveram presentes o Comandante Operacional Distrital, Richard Marques, a presidente da Mesa da Assembleia da Associação Humanitária dos Bombeiros, Isabel Silva, o presidente do município de VRSA, Álvaro Araújo, e a vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra.

Natural de Cacilhas, o Comandante Miguel Silva formou-se no Corpo de Bombeiros desta localidade, onde ingressou em 1991.

Em 2009 foi convidado a assumir o cargo de 2.º Comandante e, em 2010, assumiu o cargo de Comandante, que desempenhou até dia 15 de novembro de 2020, quando pediu para cessar funções e requisitou transferência para o Corpo de Bombeiros de Lagos, onde passou a desempenhar funções de 2.º Comandante.

Miguel Silva integrará também uma estrutura de missão, criada e acompanhada pelo Comando Distrital, no sentido de desenvolver um modelo de financiamento e reorganização do dispositivo de combate, proteção e socorro.

Nesse âmbito, já saíram algumas indicações, nomeadamente a disponibilidade dos municípios para reequipar todo o dispositivo, profissionais, voluntários e sapadores.

De realçar que o município de Castro Marim «tem reforçado o apoio atribuído à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e Castro Marim, procurando responder às necessidades e despesas inerentes ao serviço permanente de socorro que os Bombeiros Voluntários prestam no município» de Castro Marim e à manutenção do Posto de Emergência Médica no Azinhal (PEM).

«Estes são serviços que exigem um dispositivo permanente, quer em meios, quer em recursos humanos, e que representam um esforço económico elevado, não colmatado pelas transferências de estado», aponta a autarquia castromarinense.