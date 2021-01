Os bombeiros profissionais do Algarve vão passar a receber formação para reforço de competências, através do Departamento de Desenvolvimento e Formação e do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e os, para já, únicos quatro municípios da região que têm bombeiros profissionais: Olhão, Faro, Loulé e Tavira.

O protocolo foi assinado esta sexta-feira, dia 8 de janeiro, na sede da AMAL.

O objetivo é desenvolver as competências do corpo de bombeiros profissionais do Algarve, assegurando uma formação inicial e contínua do efetivo, bem como consolidar uma boa rede de bombeiros profissionais no país.

Para António Miguel Pina, presidente da AMAL, «esta oportunidade é determinante para uma evolução cada vez mais profissionalizada dentro das Corporações de Bombeiros. O município de Lisboa dispõe de meios técnicos e humanos necessários para esta formação».

Carlos Manuel de Castro, vereador do município de Lisboa, garante que «o que se pretende é apostar na formação de forma a enriquecer a qualificação dos nossos corpos de bombeiros municipais, proporcionando uma oportunidade única e igual para todos os bombeiros e garantindo-lhes as melhores condições para o desenvolvimento das suas funções».

Na cerimónia estiveram presentes os quatro autarcas do Algarve: António Miguel Pina, Ana Paula Martins, Rogério Bacalhau e Vítor Aleixo, assim como o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel de Castro, os Comandantes dos Corpos de Bombeiros dos quatro municípios algarvios que têm bombeiros profissionais e o responsável pelo Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, comandante Vaz Pinto.