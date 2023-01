Bombeiros de VRSA e Castro Marim celebraram 133 anos

Os Bombeiros Voluntários de VRSA e Casto Marim vão contar com um apoio de 340 mil euros, que se traduz num aumento de 50 mil euros nos últimos cinco anos.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António (VRSA) e Castro Marim celebrou o 133.º aniversário na segunda-feira, dia 16 de janeiro.

A cerimónia ficou marcada pela assinatura do protocolo intermunicipal que permite a sustentação financeira e operacional da estrutura no âmbito da Proteção Civil e Socorro, traduzindo-se também na oficialização de Castro Marim no nome da corporação e na denominação social do coletivo.

Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, assegurou que, apesar das dificuldades em enquadrar nas contas públicas do município as disponibilidades financeiras para este apoio, «foi possível em cinco anos passar de um apoio de 50 mil euros para uma responsabilidade sete vezes superior, cifrando-se hoje em 340 mil euros».

«Queremos estar presentes na longa história dos Bombeiros Voluntários, não por direito próprio, mas como parceiros de viagem num caminho que se constrói com empenho, dedicação, espírito de missão e sacrifício pessoal», acrescentou.

Entre as muitas entidades locais e regionais presentes, sentaram-se à mesa os dirigentes Francisco Galveias e Isabel Fernandes, o comandante do corpo de bombeiros Miguel Silva, o Comandante Regional da Emergência e Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto, o Comandante Sub-Regional da Emergência e Proteção Civil, Richard Marques, o presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, António Nunes, o vice-presidente da Federação de Bombeiros do Algarve, Mário de Freitas, e o presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo.