Bombeiros de São Brás têm nova equipa de intervenção permanente

Bombeiros de São Brás de Alportel entram em 2022 com nova equipa de intervenção permanente.

Os Bombeiros da nova Equipa de Intervenção Permanente (EIP) da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel receberam na sexta-feira, dia 7 de janeiro, as suas insígnias durante uma cerimónia que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, e do Comandante Operacional Distrital de Faro da Proteção Civil, Richard Marques.

A entrada em funções desta nova equipa, que representa um investimento anual de 70 mil euros, foi possível após a assinatura de um protocolo entre o município de São Brás de Alportel, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel (AHBVSBA), será suportada em partes iguais pela Câmara Municipal e pela ANEPC.

Esta segunda Equipa de Intervenção Permanente da AHBVSBA vem reforçar o trabalho da primeira equipa que foi criada em 2012.

Para o Comandante do Corpo de Bombeiros de São Brás de Alportel, Vitor Martins, e para a Presidente da AHBVSBA, Custódia Reis, a concretização desta nova equipa «é um objetivo muito importante na vida do Corpo de Bombeiros» porque vai permitir o reforço diário da estrutura operacional e destacaram o papel fundamental do município nesta melhoria do socorro à população.

«Uma das principais missões enquanto autarcas é a proteção das nossas populações», referiu Vitor Guerreiro reconhecendo que os Bombeiros são elementos fundamentais na concretização dessa missão. Durante a sua intervenção, o autarca reafirmou a disponibilidade do município para colaborar com a AHBVSBA a realizar a sua missão vital e permanente de apoio à comunidade.