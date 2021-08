Bombeiros de Lagos têm mais uma Equipa de Intervenção Permanente

É a segunda Equipa de Intervenção Permanente no corpo de Bombeiros da cidade.

A cidade de Lagos vai passar a contar com mais uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP) no corpo de Bombeiros Voluntários, numa decisão aprovada na última reunião da Câmara Municipal e que surge no seguimento da resposta positiva por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

À primeira equipa, constituída no passado mês de maio e já em funções, irá agora juntar-se uma segunda, constituída por cinco bombeiros em regime de permanência.

Estas EIP têm a exclusiva missão de assegurar, em permanência, serviços de socorro às populações, exercendo a sua missão todos os dias úteis.

A minuta do protocolo a celebrar entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o município de Lagos e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagos (AHBVL), tendo em vista a regulação das condições de contratação, funcionamento e manutenção, pela AHBVL, de elementos que integrarão a Equipas de Intervenção Permanente (EIP), foi aprovada pelo executivo municipal, aguardando agora homologação por parte do Ministro da Administração Interna, para dar inicio à sua operacionalização.

No âmbito do objetivo «Melhorar a eficiência da proteção civil e as condições de prevenção e socorro» do programa do Governo, torna-se necessário «valorizar as associações e corpos de bombeiros voluntários, enquanto pilares do sistema de proteção e socorro, através do reforço dos incentivos ao voluntariado, do apoio ao seu funcionamento e equipamento e do pleno aproveitamento das capacidades operacionais e de comando», afirma a Câmara Municipal de Lagos.

Neste âmbito, «é valorizada e reforçada a profissionalização dos operacionais, promovendo o desenvolvimento gradual das Equipas de Intervenção Permanente em parceria com os municípios e com as associações humanitárias de bombeiros, garantindo prontidão na resposta às ocorrências que impliquem intervenções de socorro às populações e de defesa dos seus bens».

A ANEPC e o município de Lagos comparticipam, em partes iguais, os custos decorrentes da remuneração dos elementos das EIP, atribuindo à AHBVL, mensalmente, por cada elemento contratado, o respetivo valor, bem como demais encargos.

Esta medida encontra-se integrada nas transferências de competências para os órgãos municipais, no domínio do apoio às equipas de intervenção permanente das associações de bombeiros voluntários e para os órgãos das entidades intermunicipais.