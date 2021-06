A sessão pública de entrega das Bolsas de Excelência 2021 distinguiu 57 alunos da Universidade do Algarve (UAlg).

Contou com a participação de 46 entidades e desde a primeira edição, a bolsa já premiou 393 alunos, totalizando um apoio de mais de 360 mil euros.

Todos os alunos que ingressaram na Universidade do Algarve (UAlg) em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores tiveram bolsa de excelência.

Com esta iniciativa, a UAlg pretende motivar os melhores alunos para que prossigam a sua formação nesta Academia, facultando-lhes um ensino de qualidade.

A bolsa atribuída paga integralmente o valor da propina do 1º ano de licenciatura ou de mestrado integrado, no valor de 697 euros, aos melhores alunos que se matricularam no primeiro ano, em 2020/2021.

Alexandre Lima, delegado regional de Educação do Algarve, dirigiu-se aos estudantes premiados referindo que a sua presença na cerimónia se deveu exclusivamente a eles, que fizeram o seu percurso no Ensino Secundário, que tiveram uma média igual ou superior a 17 valores e que escolheram a UAlg como primeira opção.

Na sua opinião «é uma proeza, que deve ser destacada».

O delegado regional realçou ainda «o trabalho que a Universidade tem feito na região e o trabalho que faz no acompanhamento aos alunos que vêm do Ensino Secundário para o Superior».

Laura Pimenta foi uma das alunas contempladas.

Veio da Escola Secundária de Serpa e ingressou na Universidade do Algarve no curso de licenciatura em Ciências da Comunicação (primeira opção) com nota de candidatura de 17,99.

A aluna, que nesta cerimónia discursou em representação dos alunos premiados, agradeceu à Universidade do Algarve e às empresas esta oportunidade.

«A atribuição da Bolsa de Excelência foi algo que me motivou durante o ensino secundário, e acredito que também o seja para qualquer estudante que pretenda ingressar na UAlg».

Na opinião de Laura Pimenta, «é importante reconhecer o mérito alcançado durante o secundário, e é importante que os alunos se sintam motivados a obter bons resultados».

«Acho que a Universidade do Algarve faz um bom papel nesse aspeto, sinto que fui muito bem-recebida, e que é aqui que vou passar o que dizem ser os melhores anos da minha vida», concluiu.

O Reitor Paulo Águas dirigiu uma palavra de agradecimento às empresas, que, apesar da pandemia e das dificuldades, continuaram a apoiar este projeto, permitindo que, pelo nono ano consecutivo, tenha sido possível a entrega das bolsas de excelência.

O reitor felicitou as famílias e os estudantes premiados, referindo-se à sua irreverência nos diferentes graus, mas destacando o facto de terem sabido, no percurso prévio à universidade, compatibilizar tudo isso com os bons resultados.

«Seguramente, que é muito talento vosso, mas também muito trabalho, porque só talento não basta», enfatizou.

Esta iniciativa, inserida num quadro de responsabilidade social, representa um importante sinal de reconhecimento do mérito pelo trabalho desenvolvido por estes alunos, para além de constituir uma significativa ajuda para as famílias suportarem os encargos com os seus educandos.

Na cerimónia, realizada na quarta-feira, dia 9 de junho, no Grande Auditório do Campus de Gambelas, foram também homenageados os estudantes internacionais, seriados com as melhores classificações, que beneficiam de propina reduzida no valor de 1.100 Euros.