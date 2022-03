Boat Show International da Marina de Vilamoura regressa em junho

25ª edição do certame decorre de 11 a 19 de junho e as inscrições para expositores já estão abertas.

O Boat Show International da Marina de Vilamoura volta ao Algarve para a sua 25ª edição, numa organização da Marina de Vilamoura e da FIL. Esta é uma mostra de embarcações que reúne todas as tipologias, novas e seminovas (brokerage), assim como representantes de marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados.

O certame, que decorre em terra e no mar, permite experienciar e testar os equipamentos de forma prática e cómoda, «sendo dado um acolhimento personalizado e acolhedor aos visitantes, num ambiente envolvente e natural que reflete um estilo de vida», explica a organização.

O evento tem como objetivo juntar os principais operadores do setor num local privilegiado, reunindo as melhores condições para a criação de uma exposição de barcos na água à semelhança das melhores práticas que se verificam nos principais mercados internacionais. A exposição dirige-se a um universo de visitantes que inclui compradores, investidores, parceiros de negócio, entusiastas das áreas envolvidas, órgãos de comunicação social, entidades reguladoras do setor e público em geral.

A Marina de Vilamoura ocupa um lugar de referência no panorama da náutica de recreio nacional, continuando a ser a maior Marina do país com 825 postos de amarração, um estaleiro totalmente equipado e funcional e um centro de treinos de vela profissional.

A par da exposição, no dia 11 de junho, terão lugar alguns eventos paralelos. É o caso da 2ª edição do Vilamoura Boat Show Golf Trophy, uma organização da FIL, Marina de Vilamoura, Hotéis Dom Pedro e Easy Rentall.

Está também previsto um torneio de Stableford, com cerca de 80 jogadores, e a 2ª edição da Regata Boat Show da Marina de Vilamoura, uma organização do Clube Internacional da Marina de Vilamoura – CIMAV com o apoio da FIL, Marina de Vilamoura e Associação Regional de Vela do Sul.

As inscrições já estão abertas para expositores do setor da náutica e atividades complementares.