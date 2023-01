BMW escolheu o Autódromo Internacional do Algarve para dar luz ao lançamento do mais recente desportivo, o modelo M3 CS.

Aliando à luz natural e as cores únicas do Algarve, que assim chegarão mais uma vez a todo o planeta, a casa alemã aproveitou de forma ímpar as características impares dos 4592 metros do circuito e toda a beleza cénica do mesmo, as imagens recolhidas não só destacam a performance desde M bem especial mas também a beleza das suas linhas e o seu carácter desportivo.

«Para nós é sempre importante ter uma marca a escolher o nosso circuito para realizar as sessões fotográficas que antecedem o lançamento dos seus novos modelos. Felizmente esse tem sido uma realidade no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) tanto nos automóveis como nas moto e mais uma vez a BMW escolheu-nos para preparar o lançamento de um modelo bem especial e que naturalmente se sente muito á vontade quando conduzido em pista», comenta Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar, empresa que gere toda a infraestrutura do AIA.

Com 550 cavalos de potência máxima, motor de seis cilindros em linha, transmissão M-Steptronic e sistema de tração integral M xDrive inteligente esta edição limitada entrará na linha de produção da fábrica de Munique no próximo mês de março, momento em que será igualmente iniciada a sua comercialização.