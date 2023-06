‘Black&White’ regressa no próximo sábado às ruas da Praia do Carvoeiro

Realiza-se já no próximo sábado a 8.ª Edição do Carvoeiro Black&White, um evento que promete ser a primeira grande noite do Algarve.

A noite mais aguardada do ano, onde são esperadas mais de 30 mil pessoas nas ruas vestidas de preto e branco acontece já no próximo sábado, dia 17 de junho, na Praia do Carvoeiro.

O Carvoeiro Black&White está de volta e traz, mais uma vez, uma noite de muita diversão, muita música e glamour. O dresscode não deixa dúvidas e as cores predominantes são o preto e o branco, dando um efeito impressionante aquela vila piscatória, de relevo único que a torna num palco natural para grandes eventos.

A Praia do Carvoeiro prepara-se assim a um bom ritmo, para receber no próximo sábado, dia 17 de junho, entre as 18h00 e as 03h00, o evento de enorme sucesso, que marca o início do verão e faz da vila o epicentro da animação no país, trazendo gente das várias regiões de Portugal e até da Europa.

É um evento de entrada gratuita, composto por sete cenários (palcos), com muita música, para todos os gostos, desde a Bossa Nova à música Chillout, do Fado dos ritmos Afro Roots aos melhores covers, da música dos anos 70s e 80s até à dance music, e com muita animação de rua.

Na edição deste ano haverá três novidades a nível de animação, uma “Silent Party” no anfiteatro do Carvoeiro, um “Sunset Experience”, no areal da praia amenizado com música chillout, dança tribal com fogo e dança aérea, e um Magic Show, com o mágico Paulo Cabrita.

À semelhança das anteriores edições, o início dos espetáculos está previsto para as 20h30 e termina às 03h00, na praia do Carvoeiro convertida numa imensa pista de dança, ao som do reconhecido Deejay Overule que se fará acompanhar pelo Mc Landu Bi.

Da praia ao anfiteatro da N. S. da Encarnação, da Rua dos Pescadores ao Largo da Praia, da Estrada do Farol à Rua do Barranco, muitos são os motivos para não querer faltar ao Black&White, onde a atmosfera é de festa, entre o glamour, o sofisticado e o fantástico. A animação e a diversão exuberante duram até às três da manhã, num evento único e inesquecível para quem o visita.

À semelhança das últimas edições, a Câmara Municipal de Lagoa, organizadora do evento, irá manter a linha regular de autocarros gratuitos que asseguram a ligação entre Carvoeiro e os vários estacionamentos previstos em Lagoa: zonas da Fatacil, Apolónia, Aldi e o Gramital (terreno que está localizado em frente ao Aldi), bem como o estacionamento do Intermarché, perto do Poço Partido.

O horário de funcionamento da linha de autocarros será mantido e haverá autocarros de ida e volta, ininterruptamente, entre as 18h00 e as 04h00.

O Município de Lagoa relembra que este é um evento onde é proibido circular com vidro dentro do recinto do mesmo e apela ao cumprimento das regras de segurança. Apela, igualmente, que os visitantes se desloquem para o evento nos autocarros gratuitos disponibilizados para o efeito.

Programa:

20h30 – 00h00 – Animação de Rua

20h40 – 21h20 & 22h10 – 22h50 – Lídia Brandão (Bossa Nova) – Cenário 1

20h50 – 21h30 & 22h30 – 23h10 – 2Sounds Projetc (Chillout Music) – Cenário 2

21h00 – 00h00 – Espaço Infantil/Kids Corner

21h00 – 23h50 – Sunset Experience By DJ Bruno Zarra – Praia /Beach

21h30 – 01h30 – Silent Party – Cenário 6

21h30 – 22h00 & 23h00 – 23h30 – Magic Show By Paulo Cabrita – Cenário 1

21h40 – 22h20 & 23h20 – 00h00 – Tatiana Pinto (Fado) – Cenário 2

22h00 – Black&White Movie “Luzes da Ribalta/ City Lights” – Cenário 3

22h10 – 23h30 – Ricardo Sousa – (Covers) – Cenário 5

22h30 – 02h30 – Dance Hits 70s & 80s DJ Mark Guedes Feat. Mário Dias Sax – Cenário 4

00h00 – 01h30 – Deelight feat Nicole Silver – Cenário 7

01h30 – 03h00 – Dj Overule feat MC Landu Bi – Cenário 7