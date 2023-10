BioSmart colabora em formação da DRAP Algarve e do SEPNA

A BioSmart colaborou numa formação da Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve para técnicos e militares do SEPNA da GNR.

A Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve promoveu, nas suas instalações, uma formação intensiva de três dias sob o tema «Técnicas de Colheita de Amostras de Lamas e Compostados, para Análise Laboratorial».

A formação destinou-se a militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) e Técnicos da DRAP Algarve, com o objetivo de os capacitar com competências e conhecimentos sobre a colheita de amostras de lamas e compostados para análise, acondicionamento e transporte, bem como reforçar os mecanismos de acompanhamento e fiscalização em sede de Valorização Agrícola de Lamas (VAL).

A equipa de formadores foi constituída por elementos do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo.

Além da componente teórica, os formandos tiveram a oportunidade de visitar duas unidades externas.

Na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Faro Noroeste foi possível perceber o processo de tratamento de águas residuais, cuja fase sólida consiste na utilização de um tambor de espessamento e de centrífuga para desidratação mecânica, culminando com a elevação das lamas desidratadas e respetivo armazenamento num silo vertical, antes do seu transporte para a unidade de tratamento.

No Ecoparque do Algarve em Messines, propriedade da BioSmart do Grupo NOV Ambiente & Energia, foi possível conhecer o processo de tratamento de lamas, que são misturadas com resíduos biodegradáveis, resíduos de madeira e de tecidos vegetais e cinzas, para que, através do processo de compostagem, seja produzido um composto de qualidade para posterior utilização em terrenos agrícolas de acordo com a legislação aplicável às matérias fertilizantes.

A BioSmart tem apostado fortemente na diferenciação e inovação na sua unidade de Messines, onde iniciou atividade em 2020 e investiu, desde então, em melhorias constantes para salvaguarda da sustentabilidade ambiental, sem esquecer o bem-estar das populações envolventes.