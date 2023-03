Bibliotecas escolares de Portimão voltam a acolher a Semana da Leitura

A Semana da Leitura, promovida pela Biblioteca Municipal de Portimão, volta a passar pelas bibliotecas dos cinco Agrupamentos de Escolas do município.

A Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes adere mais uma vez à Semana da Leitura e convida duas escritoras e um ilustrador a percorrerem as bibliotecas escolares do concelho de Portimão, entre os dias 27 e 31 de março, para falarem das personagens e das aventuras das suas estórias, enquanto estimulam o desejo de ler dos alunos.

Iniciativa do Plano Nacional de Leitura em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares e a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), a última semana de março está reservada para a celebração e incentivo do prazer de ler, com atividades que promovam o encontro entre os livros e os seus leitores.

A Semana da Leitura é um projeto que visa «assegurar que todos leiam verdadeiramente, ao festejar a leitura como ato de prazer, de imaginação e de conhecimento, lugar de encontro, criativo e colaborativo», segundo a organização.

Os convidados:

Para a edição deste ano, uma das convidadas pela Biblioteca Municipal de Portimão será a escritora de literatura infantojuvenil Maria João Lopo de Carvalho, com mais de 70 títulos editados, entre romances, livros de crónicas, manuais escolares e livros para crianças e jovens, muitos deles no âmbito do Plano Nacional de Leitura.

Marca presença todos os dias da Semana da Leitura.

O primeiro bestseller da autora, «Virada do Avesso», foi publicado pela Oficina do Livro em 2000, sendo a escritora presença regular em escolas de norte ao sul, onde incentiva o gosto pela leitura nos mais novos.

Nascida em 1962, Maria João Lopo de Carvalho é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, foi professora de Português e de Inglês, criou a primeira escola de Inglês em regime extracurricular para os mais novos e trabalhou como copywriter em publicidade.

Também foi convidada a escritora Manuela Ribeiro, que estará em Portimão nos dias 30 e 31 de março para partilhar com os pequenos alunos detalhes sobre os seus romances juvenis «Horas de Acordar» e «Eu sou bom mas não me gabo», ou as coleções «Aventuras de Miguel e Ricardo» e «Para os mais Pequenos» (cujos títulos «A Plantinha dos meus Pais» e «História que há de Ser» integram as listas do Plano Nacional de Leitura, estando recomendados para apoio a projetos de Educação para a Cidadania – 1.º/2.º anos), sem esquecer os livro de poemas «Uma letra, mil palavras» e «Versos para meninos que comem sempre a sopa toda».

Natural das Caldas da Rainha, onde nasceu em 1951, Manuela Ribeiro é licenciada em Estudos Germanísticos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi professora de Português, Inglês e Alemão, e traduziu diversas obras de caráter literário e artístico e técnico para o Círculo de Leitores, Edições 70, Editorial Teorema e Relógio d’Água.

Com um rico currículo, sobretudo na área educativa, atualmente dedica a maior parte do seu tempo à escrita e a dinamizar sessões de promoção da leitura em escolas e bibliotecas de todo o país.

Por fim, o ilustrador Paulo Galindro, passará por algumas escolas dos Agrupamentos do município entre os dias 28 e 31 de março, para abordar os trabalhos feitos em parceria com alguns dos mais importantes escritores nacionais e internacionais, como Luís Sepúlveda, António Mota ou David Machado, e que lhe granjearam diversas distinções.

Nascido em 1970, Paulo Galindro é licenciado em Arquitetura, participando regularmente como ilustrador em ações promovidas por bibliotecas, escolas, universidades e jardins de infância.