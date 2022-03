Bibliotecas de Faro juntam-se para uma «Semana da Leitura 2022»

Biblioteca Municipal e bibliotecas escolares promovem a iniciativa entre os dias 22 e 30 de março.

A Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, em Faro, e as bibliotecas escolares do concelho, promovem a «Semana da Leitura 2022», que desta vez vai decorrer, em formato online, através de videoconferência, e em formato presencial, no Auditório da Biblioteca.

A edição deste ano conta com três encontros com escritores. No dia 22 de março, terça-feira, decorrerá a apresentação online do livro «Uma casa», com texto de Joana Barrela e ilustração de Cristina Arvana, e atividade de expressão artística.

Nos dias 24 e 25 de março, estão previstas sessões online com a escritora Ana Pessoa. Por último, para os dias 28 e 29 de março, estão marcadas sessões com Bruno Matos, autor da coleção «A Família Monstro», que irão decorrer no Auditório das Biblioteca.

Estes encontros destinam-se aos alunos das escolas do concelho de Faro, e abrangem desde o 1.º ciclo ao Ensino Secundário.

Da programação fazem ainda parte: o workshop «Desafiar a Escrita – Potenciar a Leitura», com Margarida Fonseca Santos, que se destina aos professores e mediadores de leitura e acontece no dia 23 de março, quarta-feira, e a palestra «A Química que podemos encontrar nas obras literárias», dirigida pelo professor Sérgio Rodrigues, da Universidade de Coimbra, no dia 30 de março, também uma quarta-feira.

Esta última insere-se no âmbito do projeto «Páginas de Ciência», fruto de uma parceria entre a Biblioteca Municipal de Faro e o Clube de Ciência Viva da Escola Secundária João de Deus.

Há ainda a assinalar na próxima terça-feira, dia 8 de março, uma visita à Biblioteca e uma Roda de Poesia, numa articulação entre a Biblioteca Municipal e a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas do Montenegro, no âmbito do Projeto Erasmus Les arts fédérateurs d’union européenne.