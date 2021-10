Biblioteca Municipal de Tavira promove conversa com Luís Felício

Iniciativa integra-se no projeto Encontro com Autores.

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, recebe no dia 25 de outubro, segunda-feira, às 18h00, uma conversa com Luís Felício, que apresenta o seu novo livro de poesia «A Noite a Porta». Esta iniciativa integra-se no projeto Encontro com Autores.

Luís Felício (Tavira, 1982), formado, em História de Arte e Filosofia, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é editor e diretor da revista literária «Cràse».

Tem textos publicados, sob o pseudónimo de Ruy Narval, na revista «Sin_ismo: projeto imaginário e heterotópico» da Faculdade de Letras do Porto, assim como no DN Jovem, desde 2002.

O autor venceu, em 2007 e 2008, o concurso Jovem Criador, organizado pela Câmara Municipal de Aveiro, tendo sido também selecionado para a Coletânea Jovens Escritores em 2008, 2009 e 2010.

Da sua bibliografia constam os seguintes livros de poesia: «Assim também um corpo» (2009), «O som e a casa» (2010), «A sombra dos lugares» (2012) e «O cânone continuo» (2013).

Os interessados em assistir à sessão deverão efetuar marcação prévia através de e-mail.