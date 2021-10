Biblioteca Municipal de Tavira mostra «Alice no País das Maravilhas»

Exposição bibliográfica itinerante «Alice no País das Maravilhas».

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, terá patente até ao dia 30 de outubro a exposição bibliográfica itinerante «Alice no País das Maravilhas», que surgiu no âmbito da celebração do Dia Europeu das Línguas (26 de setembro).

Com o intuito de dinamizar esta mostra e dá-la a conhecer a um público mais abrangente, a autarquia, por intermédio da Biblioteca Municipal, desenvolveu um conjunto de atividades em parceria com a ACAT – Associação Cultural e Artística de Tavira, no seguimento do seu projeto Tavianima.

Assim, prepararam-se adereços e iniciativas para jovens do concelho, em articulação com as escolas, sobretudo com as turmas que incluem alunos de várias nacionalidades, para que juntos possam ler um excerto desta obra na sua língua materna, proporcionando uma série de sonoridades linguísticas, diversidade e multiculturalidade.

Ainda no seguimento desta exposição, está previsto um jogo assente nas personagens e num diálogo imaginário, o que possibilita a reflexão da mesma história em diferentes culturas.

«Alice no País das Maravilhas» é um projeto da autoria da Direção-Geral de Tradução da Comissão Europeia, sendo fomentado pela Europe Direct Algarve.