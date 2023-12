Biblioteca Municipal de Silves acolhe exposição de Rocha de Sousa

A Biblioteca Municipal de Silves acolhe, até ao dia 29 de dezembro, a exposição «Rocha de Sousa: aqui ficarei», do artista plástico homónimo.

Ato de resistência à ausência e ao esquecimento, a exposição pretende dar um testemunho da obra de Rocha de Sousa (Silves, 1938-Lisboa, 2021), simultaneamente construída sob o desígnio programático das «coincidências voluntárias», procuradas e exercidas nos domínios da docência, do ensaio, da crítica, da ficção, das artes plásticas, do cinema e da televisão, e com a convicção de que apenas na liberdade não constrangida de «ser vários sem heterónimos», a solidariedade se expressa, nela encontrando os argumentos circulares de uma criação solitária.

Distinguido pela Câmara Municipal de Silves, em 2019, com o Prémio Arte e Cultura, escreveu no agradecimento que veio a ser publicado no jornal «Terra Ruiva», em outubro de 2021, «aqui ficarei, aqui ficarei, ponto histórico que me obriga a nacionalidade, verdade das raízes, de novo as imagens, memória, um corpo, um testemunho com registo de morada».

«Esta exposição é mais um movimento no sentido dessa permanência. Esperamos por si», convida a autarquia de Silves.

Rocha de Sousa foi professor, crítico de arte e artista plástico.