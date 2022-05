Biblioteca Municipal de Loulé mostra «As pessoas invisíveis»

Livro de José Carlos Barros.

A diretora regional de Cultura, Adriana Freire Nogueira, apresenta na próxima terça-feira, dia 17 de maio, às 18h30, o livro «As pessoas invisíveis», de José Carlos Barros, numa sessão integrada na rubrica «Livros Abertos» da Biblioteca Municipal de Loulé Sophia de Mello Breyner Andresen.

«As pessoas invisíveis» é uma viagem por vários tempos da história recente de Portugal, desde a década de 40 do século XX, narrada a partir de uma personagem ambígua, Xavier, que age como se tivesse um dom ou como se precisasse de acreditar que tem um dom.

Nesta obra, o leitor é convocado para preencher com a sua imaginação o não dito, os silêncios, o invisível. Outro aspeto presente neste livro é o trabalho de linguagem, o domínio de uma oralidade telúrica a contrastar com a riqueza de vocabulário e de referências histórico-sociais.

José Carlos Barros venceu o Prémio LEYA 2021. Autor de vasta obra poética, a sua estreia na prosa aconteceu com «O Prazer e o Tédio».

Licenciado em Arquitetura Paisagista pela Universidade de Évora, o autor vive em Vila Nova de Cacela, no Algarve. Tem exercido atividade profissional no âmbito do ordenamento do território e da conservação da natureza, e foi diretor do Parque Natural da Ria Formosa.

Foi também técnico superior do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e da Direção Regional do Ambiente do Algarve. Antigo deputado do PSD, José Carlos Barros foi vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e presidente da Assembleia Municipal da mesma cidade. É vereador, sem pelouro, naquela câmara.

Entre os vários livros de poesia que escreveu, destacam-se «Uma abstração inútil», «Todos os náufragos», «Teoria do esquecimento», «Pequenas depressões» (com Otília Monteiro Fernandes) e «As leis do povoamento» (editado também em castelhano).

Com «Sete epígonos de Tebas», venceu o Prémio Nacional de Poesia Sebastião da Gama 2009.

Os seus livros de poesia mais recentes são «O uso dos venenos», «A educação das crianças», «Estação – Os poemas do DN Jovem», e «Penélope escreve a Ulisses».