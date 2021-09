Biblioteca Municipal de Lagos celebra 30º aniversário com vários eventos

Serão dezenas de iniciativas culturais que abrangem toda a população.

A Biblioteca Municipal de Lagos Júlio Dantas vai assinalar o seu 30º aniversário com uma programação cultural diversificada para todas as faixas etárias, onde se inclui teatro, música, narração oral, encontros literários, apresentações de livros, oficinas e palestras, ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro, tanto nas escolas do concelho como junto do público em geral.

Inaugurada a 1 de novembro de 1991, ao longo de 30 anos de existência, a Biblioteca tem tido «um papel fundamental na difusão da informação e cultura em Lagos, garantindo o acesso às mesmas», considera a Câmara Municipal.

A sua presença na comunidade «tem sido também marcada pelo dinamismo das iniciativas que promove em torno do livro e da leitura, entre outras formas de cultura e arte, colaborando com outras entidades como escolas, bibliotecas, associações culturais e recreativas e particulares».

O seu aniversário é habitualmente celebrado durante o mês de novembro, no âmbito da iniciativa «Palavras Mágicas – Encontro de contos e de artes da palavra». No entanto, dado o importante marco das três décadas de existência, vai alargar a sua programação cultural aos meses de outubro, novembro e dezembro com dezenas de iniciativas culturais que abrangem toda a população.

A celebração do seu aniversário «salta» da própria literatura, apresentando também espetáculos de música, dança, palestras e oficinas.« Uma forma de dignificar um espaço que é de toda a comunidade, habituado a este tipo de interação com os vários públicos», remata a autarquia.

Todos os eventos alusivos aos 30 anos da Biblioteca Municipal de Lagos serão de acesso gratuito, mas, dada a lotação dos espaços, as inscrições são obrigatórias, podendo ser feitas através do telefone 282 767 816, pela página de Facebook da Biblioteca ou via e-mail.