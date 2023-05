Biblioteca Municipal de Lagoa promove «Contos em Vias de Extinção»

«Contos em Vias de Extinção» é uma sessão de literatura infantil dedicada às crianças, entre os três e os 10 anos, à responsabilidade de Nelda Magalhães.

Com o objetivo de promover a literatura infantil e, em especial, os contos tradicionais do mundo, a Biblioteca Municipal de Lagoa vai receber no sábado, dia 20 de maio, pelas 11h30, Nelda Magalhães para uma sessão de «Contos em Vias de Extinção».

Sinopse:

Assim como muitas das espécies de animais e de plantas que desaparecem do nosso planeta todos os dias por causa do Homem, há contos que são tão antigos que, se não cuidarmos deles e não os contarmos uma e outra vez, poderão desfazer-se no tempo.

São contos habitados por animais fantásticos. Muitos ainda existem, mas estão em perigo. Alguns autores recontam-nos, outros recolhem-nos, como pedras preciosas auditivas.

Vamos conhecer alguns?

«Contos em Vias de Extinção é uma atividade dedicada ao público mais novo, dos três aos 10 anos, assim como pais e encarregados de educação.

Para participar é necessário efetuar uma inscrição prévia através de e-mail (biblioteca@cm-lagoa.pt), uma vez que as inscrições são limitadas aos lugares disponíveis.

«Uma sessão de contos mágica que vai deixar os mais pequenos encantados!», assegura a Câmara Municipal de Lagoa.