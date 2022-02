Biblioteca Municipal de Faro terá Livros & Mimos e atividades para bebés

Biblioteca Municipal de Faro prepara o regresso de várias atividades de cariz infantil durante o mês de fevereiro.

Assim, no dia 17 de fevereiro regressa a Viagem Sonora do Macaquinho Simão, às 17h30. Tiago Rêgo, músico percussionista, apresenta uma aventura musical com o macaco Simão onde toda a família participa.

As inscrições são gratuitas, através do e-mail, e a sessão é para crianças até aos três anos, acompanhadas por um adulto.

A Biblioteca retoma também a campanha Livros & Mimos, procurando captar novos leitores e utilizadores dos seus serviços. Todos os bebés até aos 24 meses que se façam leitores da Biblioteca Municipal recebem umas botinhas ou um gorrinho e um marcador de livros sobre a importância da leitura.

Esta campanha tem a colaboração do Clube da Agulha, rubrica do projeto Histórias Contadas Sorrisos Partilhados.

As famílias com crianças até aos 5 anos poderão também participar, sempre à sexta-feira, às 18h00, nas «Histórias ao colo», onde um livro e/ou um objeto-livro irá conduzir as crianças a um mundo de sonho e imaginação, criando laços de afeto e de cumplicidade entre pais, filhos e livros.

Para estas famílias, também está disponível o espaço da Bebeteca, com livros e jogos à disposição dos pequenos leitores, para uma relação precoce e positiva com a leitura.