Biblioteca Municipal de Faro dedica mês de junho aos refugiados

Dia Mundial do Refugiado celebra-se a 20 de junho.

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa dedica o mês de junho aos refugiados, aproveitando a efeméride do Dia Mundial do Refugiado, celebrada a 20 de junho, «para promover empatia e compreensão em torno desta situação e reconhecer a resiliência das pessoas refugiadas na reconstrução de suas vidas».

Assim, no dia 21 de junho, às 17h30, realiza-se uma tertúlia do projeto «Biblioteca Social – Humaniza-te», que este mês irá sensibilizar e refletir sobre a necessidade de compreender, aceitar e integrar estas famílias refugiadas que procuram proteção.

A Biblioteca desafiou como parceiro para este mês o «Projeto Grupos ABC | Apoio a crianças refugiadas e seus cuidadores», financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e dinamizado pela Associação Oficina do Sentir.

O objetivo é que as mães e as técnicas levem o seu testemunho, acerca da sua integração e as dificuldades por que têm passado e a melhor forma de os acolher na comunidade local, à Biblioteca Municipal de Faro.

O Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes do Algarve (CNAIM Algarve) estará também presente, divulgando o serviço de atendimento especializado a Migrantes, de forma a identificar vítimas de Violência Doméstica e/ou Práticas Tradicionais Nefastas (PTN), que tem o seu gabinete na Loja do Cidadão.

Já no âmbito da rubrica «Quintas de Inclusão», todas as quintas-feiras do mês de junho terão sessões com a história «A VIAGEM», para as escolas do 1º ciclo do concelho de Faro. A mesma história será contada, no dia 25 de junho, nos Sábados em Família.

O mês de junho também trará a Faro a campanha nacional «Livros pela Paz», promovida pela Arte-Via Cooperativa. Os livros recolhidos serão encaminhados para a Associação dos Ucranianos em Portugal, para seguirem para a Ucrânia no primeiro dia de paz.

Todas as atividades obrigam a uma inscrição prévia que pode ser feita por e-mail.