Biblioteca Municipal de Faro celebra 22º aniversário com Joana Bértholo

A Biblioteca Municipal de Faro comemora 22 anos, convidando a autora Joana Bértholo para dois momentos distintos, um para crianças, outro para adultos.

Coincidindo com a comemoração do Dia Mundial do Livro, efeméride que tem como objetivo chamar a atenção para a importância do livro e da leitura, a Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa (BMF) assinala, no próximo domingo, dia 23 de abril, o seu 22º aniversário.

Para festejar esta data, a autora Joana Bértholo foi a convidada pela dinamizar «O MUSEU DO PENSAMENTO», no sábado, dia 22 de abril, às 15h00, numa atividade dirigida a crianças maiores de oito anos, onde será obrigatório cada participante levar um chapéu.

Segundo a Biblioteca Municipal de Faro, trata-se de um momento que «vai convidar-nos a pensar para onde vão parar os pensamentos depois de passarem pela nossa cabeça. O que é que lhes acontece?».

Segue-se, às 18h00, o encontro com Joana Bértholo e o público em geral, moderado por Pedro Quintino de Sousa, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade do Algarve (UAlg), sobre o seu livro «História de Roma».

De realçar que é através da sua programação que a BMF promove e dissemina os hábitos de leitura entre os farenses de todas as faixas etárias e estratos sociais, prosseguindo o trabalho que desenvolve, desde 2001, pelas suas equipas de serviço educativo.

Sobre a autora:

Escritora e dramaturga, nasceu em Lisboa, em 1982. É licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e doutorada em Estudos Culturais pela European University Viadrina, na Alemanha.

Publicou na Editorial Caminho vários romances, livros de contos e literatura infantil. «Ecologia», o seu último romance, foi semifinalista do Prémio Oceanos 2019, finalista do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, finalista do Grande Prémio de Literatura DST e nomeado para o Grande Prémio Adamastor de Literatura Fantástica Portuguesa 2019.

Já o «Museu do Pensamento» recebeu o prémio de melhor livro infantojuvenil da Sociedade Portuguesa de Autores 2018 e do Prémio Literário de Fátima na mesma categoria.

E recebeu ainda diversos outros prémios: Prémio Jovens Criadores 2005; Menção Honrosa no Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro (1998); Melhor Argumento para BD (SOSracismo e editora Baleiazul, 1999); Prémio Escrevendo a Partir da Pintura (Fundação Calouste Gulbenkian, 2000); Melhor Ensaio O Movimento Olímpico (Comité Olímpico Português, 2000); Prémio Jovens Criadores – Literatura (Clube Português de Artes e Ideias, 2005); Menção Honrosa no Prémio UP-Utopia (Universidade de Letras do Porto, 2005); 1.º lugar no Concurso Literário Persona (2006).

Por fim, recebeu o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho (CMLoures, 2009) para o seu primeiro romance «Diálogos para o Fim do Mundo» (editorial Caminho, 2010).