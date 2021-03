Biblioteca Municipal de Faro acolheu Concurso Nacional de Leitura

Foram apurados 12 alunos para a fase intermunicipal da prova.

A Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, em Faro, acolheu nos dias 23 de fevereiro e 2 de março a Fase Municipal da 14ª edição do Concurso Nacional de Leitura, através de videoconferência, onde foram apurados os 12 alunos, do 1º ciclo ao Ensino Secundário, que vão representar o concelho de Faro na fase intermunicipal da prova, que se irá realizar em Tavira, nos dias 13 e 20 de abril.

Com 55 alunos inscritos, a Fase Municipal do Concurso incidiu sobre obras incluídas no Plano Nacional de Leitura, nomeadamente, Ynari, a menina das cinco tranças, de Ondjaki (1º ciclo), O salvador, de Maria Teresa Maia Gonzalez (2º ciclo), Vamos comprar um poeta, de Afonso Cruz (3.º ciclo) e O estrangeiro, de Albert Camus (Secundário).

O apuramento foi feito através de uma prova escrita, em formato online, que serviu para selecionar os três melhores classificados de cada ciclo. Em caso de empate, foi ainda avaliada a pergunta de desenvolvimento de acordo com os seguintes critérios: correção ortográfica, boa construção frásica, coerência e pertinência dos argumentos.

Após a avaliação do júri, composto pela Chefe de Divisão de Bibliotecas e Arquivo, Sandra Martins, pela Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, Anabela Baptista e pela Técnica Superior da Divisão de Educação, Luísa Tinoco, foram anunciados os 12 alunos apurados, três de cada ciclo, que passaram à fase intermunicipal.

Assim, do 1.º ciclo foram apurados Beatriz Cabral, do Agrupamento de Montenegro, Gonçalo Mansos, do Agrupamento Afonso III, e Gonçalo Pernas, do Agrupamento João de Deus; do 2.º ciclo, foram selecionados Hugo Silva e Joana Oliveira, do Agrupamento João de Deus e Sofia Pereira, do Agrupamento Pinheiro e Rosa; do 3.º ciclo, apuraram-se Ana Júlia Pereira, do Agrupamento Afonso III, Bernardo Ramalho, do Agrupamento João de Deus e Marcelo Belo, do Agrupamento de Montenegro. Por fim, no Ensino Secundário, foram apurados três alunos: Guilherme Vidal, Inês Santos e Marta Santos, do Agrupamento João de Deus.