Biblioteca de Lagoa acolhe conferência «Presos Políticos Algarvios»

«Presos Políticos Algarvios em Angra do Heroísmo e Tarrafal» é o tema da próxima conferência, em Lagoa, dedicada à História Contemporânea.

No âmbito do Ciclo de Conferências «A História do Algarve Vai à Biblioteca», por Maria João Raminhos Duarte, a 7ª conferência, intitulada «Presos Políticos Algarvios em Angra do Heroísmo e Tarrafal» realiza-se na próxima quinta-feira, dia 20 de abril, às 18h00, na Biblioteca Municipal de Lagoa.

A conferência irá decorrer na Sala Polivalente da Biblioteca de Lagoa, a entrada é livre e destina-se à população em geral, alunos, docentes, agentes educativos e outras entidades.

Sinopse:

O Ciclo de Conferências sobre a História Contemporânea do Algarve apresenta-se como uma abordagem inovadora e instrumento de desenvolvimento pela investigadora, formadora e docente Maria João Raminhos Duarte.

Trata-se de um estímulo não só para os jovens, como também para os mais velhos, algarvios ou não, que se interessam e empenham nas temáticas que lhe são próximas, como a História Local e Regional do século XX.

Este ciclo que tem vindo a apresentar diversos capítulos da história do Algarve, prepara-se agora para a sua penúltima edição, sendo que a última está já marcada para o dia 12 de maio e será subordinada ao tema «Quem foi José Vitoriano».

Para mais informações, basta contactar a Biblioteca Municipal de Lagoa através de telefone (282380346).