Biblioteca de Albufeira recebe apresentação do livro «Recria-te com Amor»

Esta é «uma obra marcante» para a autora.

A Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, recebe no próximo dia 19 de novembro, sexta-feira, a partir das 19h00, a apresentação do livro «Recria-te com Amor», da autoria de Cátia Rodrigues.

Esta é «uma obra marcante», onde a autora conta a sua «travessia por entre os vales da vida que a conduziram à cura (espiritual, mental, emocional e física) e ao reencontro com a sua essência».

Durante essa travessia, «surgiram reflexões, exercícios, meditações e textos poéticos, inspirados numa voz doce e terna que a acarinhava enquanto sofria. Essa voz, a que chamamos de essência que nos conforta, é agora partilhada» pela autora.

Cátia Rodrigues nasceu em Faro, em 1984, cresceu nos Olhos de Água, em Albufeira, junto ao mar, e é fascinada pela lua e pelas estrelas. Formou-se como socióloga em 2006 e especializou-se na área de crianças e jovens em risco.

Segundo a organização, «foi durante as tormentas da sua vida» que Cátia Rodrigues «se perdeu de si mesma e reencontrou-se ao descobrir a espiritualidade. Hoje é terapeuta de desenvolvimento pessoal e espiritual e leitora de aura. Com vários anos de prática e de formações na área, funda em 2017 as sessões de trabalho interior Recria-te com Amor, onde é formadora e faz acompanhamento individual de gestão de stress mental e emocional».