Bezaranha leva um «sunset» com DJ’s ao Moinho de Odeceixe

O Moinho de Odeceixe, no concelho de Aljezur, recebe amanhã, sábado, dia 14 de agosto, às 20h30, o evento «Por Entre o Pôr do Sol e DJ’s», integrado na programação Bezaranha, que contará com a atuação dos DJ’s GB e Ventura.

Com uma lotação máxima de 30 participantes, será «um momento dedicado à cultura, durante o entardecer, num dos locais mais emblemáticos da vila de Odeceixe, um monumento histórico e cultural utilizado para a moagem de vários cereais, como o trigo e o milho, e que outrora constituiu uma atividade económica importante para a região», explica a Câmara Municipal de Aljezur.

Segundo a autarquia, os presentes poderão «apreciar o por do sol arrebatador que se deslumbra por entre o vale, onde a terra e o mar se fundem num só, num momento perfeito para um final de tarde de verão, com cumprimento de todas as normas emanadas pela Direção-Geral de Saúde».

O município de Aljezur é um dos beneficiários da candidatura para a realização do Bezaranha, uma «ventania cultural» que abrange o território algarvio. Esta candidatura foi submetida ao programa CRESC ALGARVE 2020, e teve a aprovação de um financiamento elegível da autarquia de aproximadamente 44.000 euros, com uma taxa de cofinanciamento de 100 por cento.