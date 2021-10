Bezaranha leva a Aljezur cheiro a pão, azeite e alho

Ventania do Bezaranha vai até Aljezur para comemorar o Dia Mundial do Pão.

O município de Aljezur preparou várias atividades para celebrar o alimento mais popular do mundo, o pão, no dia 16 de outubro, sábado, durante aproximadamente quatro horas, no âmbito do programa cultural Bezaranha.

Assim, o evento tem início no jardim exterior da Câmara Municipal de Aljezur, às 15h00, com uma marcha/passeio pela zona ribeirinha, por entre os campos circundantes e o cheiro das flores silvestres que por ali abundam.

Depois, no Largo 5 de outubro, será degustada uma iguaria: a tradicional tiborna, feita com pão quente, azeite e alho.

O percurso continuará até à Igreja da Misericórdia para assistir a um concerto de Flauta, pelas mãos da artista Salomé Matias. Por fim, o evento termina no castelo de Aljezur com a atuação do artista Bruno Amendoeira.

O município de Aljezur é um dos beneficiários da candidatura que foi submetida ao programa CRESC ALGARVE 2020, e teve a aprovação de um financiamento elegível da autarquia de aproximadamente 44.000 euros, com uma taxa de cofinanciamento de 100 por cento.