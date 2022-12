Bensafrim acolhe concerto da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve

Bensafrim vai ser palco de um concerto com dezenas de jovens algarvios na guitarra, sob orientação de Eudoro Grade, marcado para o dia 17.

A Igreja Paroquial de Bensafrim vai receber um concerto da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve (OJGA), numa organização da Associação de Guitarra do Algarve em parceria com a União de Freguesias de Bensafrim e Barão de S. João, no próximo sábado, dia 17 de dezembro, às 18h30.

Sobem a palco 40 jovens músicos, oriundos de várias localidade do Algarve, que serão dirigidos por Eudoro Grade.

O programa do concerto apresenta um conjunto de obras que fazem parte da história da OJGA, e também a obra «Viagens» do compositor Miguel Jesus, cuja temática se inscreve na viagem ao encontro da natureza, e que pretende deixar uma mensagem de esperança, expressa na solidariedade e respeito humano.

A OJGA é um projeto regional de âmbito nacional, em que os jovens são os principais interlocutores e atores e cuja dinâmica geral se baseia na música e assenta em coordenadas consideradas de importância cultural e social na dinâmica objetiva das boas práticas.

Foi criada em 2001 pela AGA-Associação de Guitarra do Algarve e envolve jovens de oito concelhos algarvios representados por instituições locais que funcionam como polos dinamizadores do projeto.

São elas: União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João, Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, Junta de Freguesia de Monchique, Junta de Freguesia de Aljezur, Junta de Freguesia de Marmelete, Conservatório Regional do Algarve Maria Campina, Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues e Igreja Paroquial de Ferreiras.

Além dos respetivos municípios, a OJGA conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve.