BeActive Beach Games voltam a animar a Praia da Rocha

Family Cup, corrida de cinco quilómetros e muita diversão vão marcar os dias 3 e 4 de setembro.

Os BeActive Beach Games estão de volta à Praia da Rocha no primeiro fim de semana de setembro e incluem a Family Cup, uma corrida/caminhada de cinco quilómetros e a experimentação de diversas modalidades, com o intuito de promover a atividade física entre pessoas de todas as idades.

A Family Cup está marcada para o dia 3 de setembro, entre as 9h00 e as 18h00, numa iniciativa que irá reunir famílias portuguesas e estrangeiras nos 12 jogos preparados para testar a capacidade física e intelectual e o trabalho em equipa.

Cada família deve ser constituída por dois adultos e o mínimo de duas crianças (nascidas entre 2004 e 2015). As famílias poderão ter mais de quatro elementos e diferentes graus de parentesco, mas deverão respeitar o número máximo de participantes em cada jogo.

Será entregue um kit de participação, composto por quatro sacos de pano, quatro t-shirts, quatro bonés, quatro garrafas, um protetor solar e quatro vouchers para almoço, estando a lunch box disponível na tenda de apoio à BeActive Family Cup. Além disso, também será entregue um kit informativo, composto pelo mapa dos jogos, passaporte e regulamentos.

A organização distingue as três famílias mais bem classificadas com um troféu, entregue na cerimónia de pódio prevista para as 18h00 de sábado, sendo que todas as famílias que concluam os 12 desafios da Family Cup receberão um voucher de 75 euros para material desportivo.

Já a manhã de domingo, 4 de setembro, está reservada para a corrida/caminhada de cinco quilómetros com partida e meta na Marina de Portimão. O arranque será dado às 9h30, estando a iniciativa aberta a pessoas de todas as idades, com inscrições gratuitas a efetuar no sítio oficial do evento.

Os inscritos receberão uma t-shirt oficial da prova, com a entrega dos kits de atleta a acontecer no sábado, dia 3, na Praia da Rocha, entre as 10h00 e as 18h00.

Quem se deslocar à Praia da Rocha durante esta iniciativa terá também várias modalidades para experimentar, como voleibol de praia, surf, bodyboard, ténis de praia, andebol e futebol de praia, bem como aulas de pilates, fitness, hidroginástica, capoeira e zumba.

Os BeActive Beach Games são organizados pelo Conselho de Federações Desportivas da Letónia, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude e a Câmara Municipal de Portimão, ao abrigo do programa Eramus +. A inscrição pode ser feita aqui.