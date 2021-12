Bazar social comunitário vai ganhar ASAS em Alte

Em Alte, na Serra do Caldeirão, o coletivo ASAS – Aldeia dos Saberes e dos Afetos, inaugura o Bazar dos Afetos – Loja Social de Alte, no dia 19 de dezembro, às 11 horas.

É um local onde «com batatas, couves e favas, oferece saberes ancestrais com o mágico poder de se transformarem em afetos. ASAS é um projeto no âmbito social e comunitário em que os mais velhos oferecem os excedentes das suas hortas à loja e partilham as técnicas agrícolas e artesanais com os mais novos, que por sua vez, lhes emprestam a sua energia, a sua força e o conhecimento de novas tecnologias».

É também «um espaço pensado para toda a população, de forma a colmatar necessidades e fragilidades de toda a comunidade, sobretudo de famílias em situação de carência sócio-económica bem como da população idosa e dispersa, através da promoção de iniciativas que estimulem a solidariedade, o voluntariado, o empreendedorismo, a procura ativa de emprego, a gestão de orçamento e a capacitação da população».

O projeto ASAS pode ser contactado por email (asas@aldeiasaberesafetos.pt) ou telemóvel (961 049 655).